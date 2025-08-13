Росія готує запуск ядерного "Буревісника" напередодні переговорів з Трампом, — Reuters (фото)

Росія, ймовірно, планує нове випробування своєї крилатої ракети з ядерним зарядом на полігоні в Арктиці. Підготовка відбувається навіть на тлі запланованих переговорів президента Володимира Путіна з Дональдом Трампом щодо України.

Як пише видання Reuters, Джеффрі Льюїс із Каліфорнійського інституту міжнародних досліджень Міддлбері та Декер Евелет з аналітичної організації CNA у Вірджинії незалежно проаналізували супутникові знімки, зроблені Planet Labs протягом останніх тижнів. Вони виявили значну активність на полігоні Панково на архіпелазі Нова Земля. Зокрема, на цій території прибувала техніка, особового складу, кораблі та літаки, пов’язані із попередніми випробуваннями ракети 9М730 "Буревісник".

"На фото видно пересування обладнання, прибуття матеріально-технічних ресурсів і концентрацію персоналу у районі запуску ракети", – зазначив Льюїс.

Західне джерело в галузі безпеки підтвердило, що випробування планується найближчим часом.

Експерти вважають, що підготовка до запуску могла початися ще до анонсу зустрічі Путіна і Трампа. Однак російська сторона могла коригувати графік через наявність американських супутників-розвідників, щоб продемонструвати готовність до діалогу щодо контролю над озброєннями та припинення війни в Україні.

Супутниковий знімок обладнання на випробувальному полігоні Панково на острові Южний Фото: Reuters Супутниковий знімок обладнання на випробувальному полігоні Панково на острові Южний Фото: Reuters

На супутникових знімках видно штабелі контейнерів, спеціальне обладнання та прибуття персоналу, два літаки для збору тестових даних на аеродромі Рогачево та принаймні п’ять кораблів, які брали участь у попередніх випробуваннях. За даними VesselFinder.com, шосте судно, вантажне "Териберка", прямує до Нової Землі.

За даними "Ініціативи щодо ядерної загрози", "Буревісник" має невисоку успішність випробувань: з 13 відомих запусків лише два були частково успішними. Голова РФ Володимир Путін заявляє, що ракета майже непереможна для сучасних систем протиракетної оборони та має непередбачувану траєкторію польоту, але експерти ставлять це під сумнів.

Також у Reuters зазначили, що Білий дім, Пентагон, ЦРУ та Міноборони Росії відмовилися коментувати підготовку до тестування ракети.

Раніше експерт CNA Декер Евелет звернув увагу на можливу підготовку випробувань російської ракети "літаючий Чорнобиль". Водночас військові аналітики наголошують на високих ризиках та технічній неготовності таких систем. Зокрема, полковник ЗСУ у запасі Роман Світан назвав "Буревісник" "брудною бомбою" і відзначив, що її застосування може спричинити катастрофічні наслідки навіть без бойової частини.

Окрім цього, Фокус писав, що ракета "Буревісник" дає Росії унікальну міжконтинентальну зброю. Вона летить на низькій висоті 50–100 метрів, що ускладнює її виявлення радарами, та оснащена бойовою частиною потужністю 2 мегатонни. Завдяки великій дальності та здатності маневрувати в повітрі, ракета становить серйозну загрозу міжнародній безпеці.

Зазначимо, що у 2023 році Росія вже проводила випробування крилатої ракети 9М730 "Буревісник". За даними американської розвідки, ракета протрималася в повітрі лише близько 2 хвилин і пролетіла всього 35 км.