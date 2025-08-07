РФ планує випробувати "Буревісник": як працює нова "суперзброя" Москви, — аналітик

На полігоні Паньково на архіпелазі Нова земля зафіксовано активізацію діяльності, що може свідчити про підготовку Росії до нових випробувань крилатої ракети 9М730 "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою. Ця ракета входить до числа так званої "суперзброї", про яку Володимир Путін вперше заявив у 2018 році.

На можливу підготовку випробувань ракети, яку в США прозвали "літаючим Чорнобилем", звернув увагу експерт з ядерної зброї аналітичної компанії CNA Декер Евелет.

Він прокоментував пост у соцмережах директора Nuclear Information Project Американської федерації вчених Ганса Крістіансена, який зазначив, що США відправили до Нової землі літак радіаційної розвідки військово-повітряних сил WC-135R. За даними FlightRadar, розвідувальний борт близько 14 годин кружляв над Баренцевим морем біля узбережжя Мурманської області, що також може вказувати на ймовірність підготовки до випробувань російської ракети.

Випробування "Буревісника": що кажуть експерти

Військові аналітики вказують на вкрай високі ризики та технічну неготовність подібних систем. Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан назвав "Буревісник" фактично "брудною бомбою", підкреслюючи, що її застосування здатне призвести до катастрофічних наслідків навіть без бойової частини. Він також зазначив, що Росія використовує тему випробувань радше як інформаційний тиск, щоб знову погрожувати ядерною зброєю.

"Це чергова спроба Путіна "потрясти ядерною палицею". Не виходить у нього з "Орешником". Така ж картина і по "Сармату", і по "Рубежу"... У росіян технологічне просаджування відчувається за всіма практично напрямками", — коментує Світан.

На думку аналітика, сама концепція ядерного ракетного двигуна більше доречна в космічних проєктах, але аж ніяк не як зброя на Землі. Річ у тім, що елементи, які використовуються в ракетному двигуні "Буревісника", вкрай радіоактивні. Наприклад, радіоактивний ізотоп урану U-238 має період напіврозпаду понад 4 млрд років.

"Це погано закінчиться для самих росіян. Ще пара таких пусків і у них почнеться серйозне зараження, особливо коли йому піддасться стартовий майданчик для ракети, то просто припинять подальше її використання", — вважає експерт.

Нагадаємо, згідно з оцінкою американської розвідки, на жовтень 2023 року Росія неодноразово проводила випробування ракети "Буревісник", і жодне не завершилося успішно. Максимальна зафіксована дальність її польоту не перевищувала 35 км, а найтриваліший політ тривав менше ніж дві хвилини. Один із запусків завершився аварією з людськими жертвами.

Найтрагічніший інцидент стався в серпні 2019 року, коли "Буревісник" звалився в Баренцове море. Під час операції з його вилучення стався вибух, унаслідок якого загинуло семеро людей, включно зі співробітниками Російського федерального ядерного центру в Сарові. Унаслідок вибуху виникла радіаційна хмара, яка накрила Сєвєродвінськ і зафіксована навіть у скандинавських країнах. Цей інцидент викликав міжнародну стурбованість і став яскравим прикладом потенційної небезпеки таких розробок.