РФ планирует испытать "Буревестник": как работает новое "супероружие" Москвы, — аналитик

На полигоне Паньково на архипелаге Новая земля зафиксирована активизация деятельности, что может свидетельствовать о подготовке России к новым испытаниям крылатой ракеты 9М730 "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Эта ракета входит в число так называемого "супероружия", о котором Владимир Путин впервые заявил в 2018 году.

На возможную подготовку испытаний ракеты, которую в США прозвали "летающим Чернобылем", обратил внимание эксперт по ядерному оружию аналитической компании CNA Декер Эвелет.

Он прокомментировал пост в соцсетях директора Nuclear Information Project Американской федерации ученых Ханса Кристиансена, который отметил, что США отправили к Новой земле самолет радиационной разведки военно-воздушных сил WC-135R. По данным FlightRadar, разведывательный борт около 14 часов кружил над Баренцевым морем у побережья Мурманской области, что также может указывать на вероятность подготовки к испытаниям российской ракеты.

Испытания "Буревестника": что говорят эксперты

Военные аналитики указывают на крайне высокие риски и техническую неготовность подобных систем. Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан назвал "Буревестник" фактически "грязной бомбой", подчеркивая, что ее применение способно привести к катастрофическим последствиям даже без боевой части. Он также отметил, что Россия использует тему испытаний скорее как информационное давление, чтобы снова угрожать ядерным оружием.

"Это очередная попытка Путина "потрясти ядерной дубинкой". Не получается у него с "Орешником". Такая же картина и по "Сармату" и по "Рубежу"… У россиян технологическое просаживание чувствуется по всем практически направлениям", — комментирует Свитан.

По мнению аналитика, сама концепция ядерного ракетного двигателя больше уместна в космических проектах, но никак не в качестве оружия на Земле. Дело в том, что элементы, используемые в ракетном двигателе "Буревестника" крайне радиоактивны. К примеру, радиоактивный изотоп урана U-238 имеет период полураспада более 4 млрд лет.

"Это плохо закончится для самих россиян. Еще пара таких пусков и у них начнется серьезнейшее заражение, особенно когда ему подвергнется стартовая площадка для ракеты, то просто прекратят дальнейшее ее использование", — считает эксперт.

Напомним, согласно оценке американской разведки, на октябрь 2023 года Россия неоднократно проводила испытания ракеты "Буревестник", и ни одно не завершилось успешно. Максимальная зафиксированная дальность ее полета не превышала 35 км, а самый продолжительный полет длился менее двух минут. Один из запусков завершился аварией с человеческими жертвами.

Наиболее трагический инцидент произошел в августе 2019 года, когда "Буревестник" рухнул в Баренцево море. Во время операции по его извлечению произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек, включая сотрудников Российского федерального ядерного центра в Сарове. В результате взрыва возникло радиационное облако, которое накрыло Северодвинск и зафиксировано даже в скандинавских странах. Этот инцидент вызвал международную обеспокоенность и стал ярким примером потенциальной опасности таких разработок.