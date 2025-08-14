"Буревісник": як Росія використовує міф про суперзброю перед зустріччю Путіна і Трампа

Росія готується до випробування ракети на ядерному двигуні "Буревісник" на полігоні Панково напередодні переговорів президентів Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці. Супутники зафіксували техніку та кораблі. "Суперзброя" реальна чи це черговий блеф Кремля? Експерти розповіли Фокусу, чи становить ця ракета загрозу для України.

Росія, ймовірно, планує провести нове випробування крилатої ракети з ядерним двигуном 9М730 "Буревісник" на арктичному полігоні Панково, розташованому на архіпелазі Нова Земля. Ця активність відбувається на тлі підготовки до переговорів між президентом РФ Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом щодо війни в Україні та контролю над озброєннями. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на аналіз супутникових знімків та експертні оцінки.

Експерти Джеффрі Льюїс із Каліфорнійського інституту міжнародних досліджень Міддлбері та Декер Евелет із аналітичної організації CNA незалежно дослідили супутникові знімки, отримані компанією Planet Labs за останні тижні. Вони зафіксували значну активність на полігоні Панково, що на острові Южний. Зокрема на знімках видно:

переміщення спеціалізованого обладнання та техніки;

прибуття матеріально-технічних ресурсів, включаючи штабелі контейнерів;

концентрацію персоналу в районі стартового майданчика;

два літаки для збору тестових даних на аеродромі Рогачево;

п’ять кораблів, які раніше брали участь у випробуваннях "Буревісника", та шосте вантажне судно "Териберка", що прямує до Нової Землі, за даними VesselFinder.com.

"Активність на полігоні вказує на підготовку до запуску ракети", – зазначив Льюїс, додавши, що масштаби переміщення техніки та персоналу відповідають попереднім випробуванням "Буревісника".

Що відомо про ракету "Буревісник"

Офіційних даних про ракету 9М730 "Буревісник" доволі мало. Невідомо про її точні розміри та параметри. Єдине, що точно відомо, що двигуном ракети є ядерний реактор, що забезпечує тривалий політ без потреби в традиційному паливі. Ракета нібито летить на низькій висоті 50-100 метрів і здатна змінювати траєкторію, обходячи системи протиракетної оборони. Також "Буревісник" ймовірно може нести бойову частину потужністю 2 мегатонни, але це неточно, бо сама ракета знаходиться ще в стадії доопрацювання.

Зазначимо, що у 2023 році Росія вже проводила випробування крилатої ракети 9М730 "Буревісник". За даними американської розвідки, ракета протрималася в повітрі лише близько 2 хвилин і пролетіла всього 35 км.

За словами військового експерта Олега Жданова, "Буревісник" наразі не існує в арсеналі Збройних сил Російської Федерації й не перебуває у серійному виробництві. Російська пропаганда, за його словами, використовує будь-які випробування чи розробки для створення ілюзії, що ця ракета вже готова до бойового застосування. Він підкреслив, що подібні повідомлення є частиною інформаційної війни, спрямованої на посилення позицій Росії на міжнародній арені через шантаж і залякування.

Жданов пояснив, що проєкт "Буревісника" існує лише на рівні технічного завдання.

"Ідея створення крилатої ракети з ядерним двигуном, яка могла б літати необмежено довго, звучить амбітно, але на практиці стикається з серйозними технічними труднощами. Випробування двигуна ракети, що відбулося у 2019 році, закінчилося катастрофою. Вибух, що мав радіоактивний характер, призвів до загибелі до п’яти інженерів-конструкторів і травмування інших. Після цього інциденту російські фахівці протягом пів року боялися наближатися до баржі, з якої намагалися здійснити пуск. Ця невдача стала серйозним ударом по амбіціях проєкту", — додав Фокусу військовий експерт.

Подальші спроби випробувань, зокрема у 2021 році, також не мали підтверджених успіхів. Жданов підкреслив, що Росія подає кожну нову спробу як "величезне досягнення", хоча реальних доказів завершення розробки "Буревісника" немає.

Ймовірне зображення ракети "Буревісник", яке публікують росЗМІ

З цією думкою в розмові з Фокусом погоджується і заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

"Путін тривалий час прагне створити власний символ "зброї майбутнього" — так само, як свого часу Сполучені Штати створили ядерну бомбу, і цю роль у його уявленні має відігравати крилата ракета "Буревісник". У російській пропаганді її описують як невразливу для сучасних і майбутніх систем ППО: з "необмеженою" дальністю польоту завдяки ядерному двигуну, здатну маневрувати та прокладати непередбачуваний маршрут. Ідея проста — ракета може облетіти півсвіту й завдати удару звідти, звідки на неї не чекають. На мій погляд "Буревісник" поки що лишається більше символом амбіцій та пропаганди, ніж реальною зброєю, здатною змінити баланс сил", — розповів Фокусу експерт.

Чому Росія розпочала випробування "Буревісника"

На думку Жданова, дані про випробування нової ракети є частиною ширшої стратегії Кремля, який використовує міф про "суперзброю" для підтримки іміджу наддержави. Однак реальність значно прозаїчніша: Росія стикається з технічними та фінансовими обмеженнями, які ускладнюють створення подібних озброєнь. Наприклад, ядерний двигун, який мав би забезпечити необмежену дальність польоту "Буревісника", залишається на стадії експериментів, а його безпечність і ефективність викликають великі сумніви після серії невдалих випробувань.

"Росія неодноразово використовувала подібні тактики, зокрема погрожуючи тактичною ядерною зброєю чи іншими видами озброєнь. Наприклад, у 2024 році активно обговорювалися удари по Україні ракетами, які російська пропаганда називала "Орешник". Однак досі немає чітких доказів, чи дійсно це була міжконтинентальна балістична ракета з розділяючоюся бойовою частиною, чи інший тип озброєння", — підсумував експерт.

Ця невизначеність, за словами Жданова, лише підтверджує, що Росія часто перебільшує свої можливості, щоб створити враження технологічної переваги.

Анатолій Храпчинський вважає, що Кремль прагне провести випробування саме зараз через політичний розрахунок. Путін намагається його використати як інструмент на перемовинах з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським:

"Це можливість показати, що російська армія — це не тільки маси відчайдушних солдатів, готових гинути "за царя", а й носій "унікальної" зброї, якої, мовляв, немає ні в кого у світі. Така демонстрація має підсилити позицію Москви, створити психологічний тиск на опонентів і водночас нагадати, що Росія претендує на роль технологічно рівного гравця, навіть якщо реальна ефективність цієї зброї ще далека від заявленої", — зазначив авіаційний експерт.

Чи можливе застосування "Буревісника" по території України

Храпчинський прогнозує, що теоретично, застосування "Буревісника" по території України можливе. Зокрема дальність ракети і гіпотетична траєкторна гнучкість дозволяють. Однак він сумнівається у наявній технічній спроможності Росії це зробити у найближчий час:

"Історія її випробувань показує, що реальна надійність дуже низька, а більшість пусків завершувалася аваріями. Так, після того, як вони вже застосували "Орешник" по Дніпру, від Росії можна чекати будь-яких кроків, але в цьому випадку ймовірніше побачити або чергову "штангу", або гучне оголошення про "успішне влучання", навіть якщо насправді результат буде далекий від заявленого. Для Кремля важливий сам акт демонстрації, створити картинку для пропаганди й нагадати світові про свою "унікальну" зброю, навіть якщо її бойова цінність лишається під великим питанням", — підсумував експерт.

