Білорусь та РФ починають військові навчання: чи ведеться масштабна підготовка до бойових дій

Російська Федерація та Білорусь накопичують військові підрозділи навколо Мінська з нагоди військових навчань "Запад-2025", і цим викликали хвилювання у країнах Балтії, Польщі, України тощо. Ситуація ускладнюється тим, що події дещо схожі на підготовку вторгнення в Україну у 2022 році.

Міністерство оборони Білорусі повідомило, що спільні російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025" відбудуться 12-16 вересня. Представник Міноборони Валерій Ревенко заявив під час брифінгу, що готуватимуться до оборони від зовнішньої агресії, повітряних ударів та десантування противника. Фокус зібрав інформацію про "Запад-2025" — що це за подія і чому вона турбує світове співтовариство.

Військові навчання — що відомо про "Запад-2025"

"Запад-2025" — спільні військові навчання РФ та Білорусі, які відбуваються регулярно раз на два роки. Попередні навчання, заплановані на 2023 рік, скасували, а проводились вони, починаючи з 2000 року, після створення регіонального спільного угрупування військ. У навчання "Запад-2021" брало участь 200 тис. військовослужбовців, до 760 одиниць техніки й 15 кораблів, заявило Міноборони РФ.

Тим часом 6 серпня у Білорусь прибув перший ешелон з російськими військовими, розповіло Міноборони Білорусі. Не вказується, скільки солдатів та військової техніки приїхало. На фото з місця подій показали "хліб-сіль", якою зустрічали росіян, а також платформи з військовими вантажівками.

Військові навчання - зустріч солдатів ЗС РФ у Білорусі для участі у "Запад-2025" Фото: Міністерство оборони Білорусі Військові навчання - вантажівки ЗС РФ для "Запад-2025" Фото: Міністерство оборони Білорусі

Підготовка до військових навчань "Запад-2025" почалась ще весною 2025 року, написали аналітики Інституту вивчення війни. Російська влада тоді заявила, що тренування перенесуть подалі від кордонів, щоб не турбувати сусідів. Крім того, попередньо було відомо про те, що до заходів залучать 13 тис. військових, а згодом стало відомо, що це число буде меншим. Аналітики пояснили, що росіяни, ймовірно, зменшили масштаб, щоб не відволікати сили з фронту в Україні.

Дії збройних сил РФ та Білорусі восени 2025 року

Фокус писав, що білоруські та російські військові готуються провести не одні військові навчання, а шість. Про зростання активності обох армій написали на польському порталі Defence24. З'ясувалось, що ідеться, наприклад, про спільні заходи "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025", "Эскадрилья-2025", а також навчання військових Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Як пояснили на порталі, сусідні з Білоруссю країни стурбовані, оскільки солдати відпрацьовують далеко не оборонні маневри. Серед іншого, вони проводять навчальні контрповітряні операції, напрацьовують зв'язок, транспорт, тренують резервістів та контактують з місцевими органами влади. Крім того, випробовують засоби для порушення систем зв'язку противника та ведення розвідки, ідеться у статті.

"Дуже корисні навички у веденні конфліктів у так званій "гібридній війні", — написали на Defence24".

Яка реакція країн Балтії

У мережі вдалось відшукати плани Литви у відповідь на військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025". Як написало медіа Delfi, ця країна Балтії запланувала власні тренування збройних сил. Ідеться про навчання "Лютий вовк 2025", які проведуть 11-22 серпня у Варенському районі неподалік від кордону з Білоруссю. Тим часом про загрозу від росіян ішлося і у 2023 та 2024 роках. Зокрема, згадували про Сувальський коридор — тонкий шлях, який з'єднує РФ з Калінінградською областю. Тоді аналітики припускали, що може бути провокація саме у цій ділянці.

Військові навчання - які загрози для Сувальського коридору Фото: скриншот

Водночас Фокус опублікував переклад статті європейських аналітиків щодо загроз країнам Балтії з боку РФ. Аналітики описали передісторію стосунків Естонії, а також Литви та Латвії, з Москвою: згадувались, серед іншого, нерозв'язані проблеми на кордоні.

Загрози через військові навчання

11 серпня речник ДПСУ Андрій Демченко відповів на питання, чи є загрози через військові навчання у Білорусі. Посадовець повідомив, що на сьогодні на полігони сусідньої країни прибуло кілька сотень російських військових та кілька десятків одиниць військової техніки. Основні події відбудуться у вересні 2025 року. Демченко пояснив, що саме тоді цілком можливі провокації з боку військ РФ та Білорусі. Речник ДПСУ запевнив, що поки противник не зібрав ударного угрупування на північних кордонах України, щоб ішлося про загрозу нового наступу.

"До того ж ми, як і раніше, не відмічаємо, щоб у напрямку нашого кордону на території Білорусі було сформовано або формувалося якесь ударне формування", — сказав він.

