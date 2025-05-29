РФ і Білорусь різко скоротили масштаб спільних військових навчань: ISW пояснив причину

Масштаб спільних військових навчань Росії та Білорусі "Захід-2025", запланованих на осінь цього року, суттєво скорочено. Такі зміни пов'язані з війною в Україні.

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Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що Росія і Білорусь не лише зменшили масштаб навчань, а й перенесли ключові маневри подалі від західного кордону Білорусі. Такий крок, на думку експертів, має радше демонстративний, ніж практичний характер.

Аналітики припускають, що такий крок має на меті відволікти увагу від обмеженого військового ресурсу Росії поза зоною бойових дій в Україні. Ухвалити це рішення без участі Москви, за їхніми словами, Мінськ не міг.

Раніше білоруські посадовці заявляли, що в навчаннях "Захід-2025" планується участь щонайменше 13 тисяч військовослужбовців. Втім, за оцінками аналітиків, масштаби заходу скоротили через те, що основна частина російських сил задіяна у війні проти України.

В ISW нагадали, що раніше російська влада несподівано скасувала навчання "Захід-2023". Аналітики вважають, що причиною такого рішення стали потреби Росії у живій силі та озброєнні для ведення війни проти України.

Нагадаємо, 29 травня речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що у вересні може зрости небезпека на кордоні з Білоруссю через її спільні військові навчання з Росією.

Також повідомлялося, що 28 травня держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що російський комплекс "Орешник" розмістять у Білорусі до кінця 2025 року і вже визначили для нього потрібні місця. Підготовка разом із Росією йде за планом.

Раніше військовий аналітик Sky News Майкл Кларк вважає білоруську армію малоефективною: з офіційних 50 тисяч лише близько 15 тисяч боєздатні, але мають низький рівень підготовки і слабке оснащення. Через це Білорусь навряд чи зможе суттєво допомогти Росії у війні проти України — її роль, найімовірніше, обмежиться наданням території для маневрів або відволікаючих дій.