Чи вступить Білорусь у війну РФ проти України: Sky News оцінили наслідки для фронту

Білорусь, головний союзник Кремля, з перших днів вторгнення фактично стала співучасником агресії — надала свою територію для атаки на Україну та закриває очі на участь білорусів у боях на боці РФ. Водночас питання про пряме втягнення Мінська у війну досі залишається відкритим.

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Про ймовірність такого розвитку подій розповів військовий аналітик Sky News Майкл Кларк.

"Я завжди казав, що якщо Путін паде, то Лукашенко паде приблизно наступного дня. Отже, Білорусь є невід’ємною частиною цього, але чи відправлять вони свою армію за кордон? Ймовірно, і майже напевно, що ні", — переконаний він.

Кларк вважає білоруську армію малоефективною. Хоча офіційно в ній налічується близько 50 тисяч військових, реально боєздатними можна вважати не більше 15 тисяч — і ті мають низький рівень підготовки та слабке оснащення.

За словами експерта, Білорусь навряд чи зможе суттєво вплинути на ситуацію на фронті — навіть росіяни не розглядають її як сильного військового партнера. Її головна роль, ймовірно, обмежиться наданням території для маневрів або відволікаючих дій.

Що відбувається на кордоні з Білоруссю

Наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може готувати новий наступ з території Білорусі вже цього літа, прикриваючись військовими навчаннями. За його словами, саме під приводом навчань Москва вже неодноразово розпочинала свої атаки. Він також зауважив, що напрям потенційного удару поки залишається невідомим — під загрозою можуть бути як Україна, так і країни НАТО, зокрема Литва чи Польща.

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Сценарій війни-2025: удар з Білорусі як інструмент тиску на Україну та НАТО

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов в коментарі для Фокусу наголосив, що Росія готує масштабні навчання "Захід-2025" у Білорусі, що може свідчити про підготовку до розширення бойових дій на північному напрямку, зокрема в бік Чернігівщини, а також про тиск на Україну і Європу через можливість створення сухопутного коридору до Калінінграду. Ймовірність вторгнення з Білорусі залежить від позиції Китаю, який не зацікавлений у ескалації, а основні зусилля РФ нині зосереджені на Донеччині. Провокації на півночі можуть бути відволікаючим маневром, тоді як санкції та складна ситуація в Росії змушують Кремль шукати швидких результатів, адже довга війна для нього дуже витратна.

Нещодавно РФ знову почала використовувати повітряний простір Білорусі для розвідки з метою підготовки ударів крилатими ракетами по Україні. У вівторок, 27 травня, ЗМІ повідомили, що в Білорусі помітили радянський військовий літак комплексної розвідки Іл-20 ВКС, який, ймовірно, веде розвідку радіолокаційних станцій ППО в західних областях України.

Аналітик підкреслює, що Білорусь не має військового потенціалу, здатного суттєво вплинути на перебіг війни на боці Росії.

Нагадаємо, об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) і білоруські оборонні підприємства почали офіційні переговори про спільне виробництво російського легкого винищувача п'ятого покоління Су-75 "Шах і мат".

Раніше розвідка України розповіла, що в Білорусі немає ядерної зброї і тим паче "Орешника". Але є носії, передані Росією.