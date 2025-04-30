Сценарій війни-2025: удар з Білорусі як інструмент тиску на Україну та НАТО

Президент Володимир Зеленський попереджає: Росія може готувати нову хвилю агресії й наступу під прикриттям військових навчань у Білорусі. Військові експерти та прикордонники аналізують, чи реальна загроза з півночі — і чи готова до неї Україна.

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Президент України Володимир Зеленський припустив, що Росія цього літа "готує щось" у Білорусі, використовуючи військові навчання як привід. Про це він заявив під час виступу на саміті Тримор'я.

"Подивіться на Білорусь – цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці", — сказав Зеленський.

Раніше, 9 квітня, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що однією з цілей військових навчань "Захід-2025" у Білорусі, в яких братимуть участь і Збройні сили РФ, може стати приховане створення угруповань наступальних військ.

Ситуація на кордоні з Білоруссю: що кажуть в ДПСУ

За словами речника Державної прикордонної служби Україн Андрія Демченко, на цей час ситуація по кордону з Білоруссю кардинально не змінилася. Кардинально станом на зараз вона поки не змінилася і в вглиб території Білорусі.

"Поряд кордону сьогодні якогось ударного угрупування, яке б формувалося або було б сформоване, наші підрозділи не фіксують. Однак цей напрямок для нас залишається загрозливим. І ми постійно стежимо за тим, наскільки ситуація може змінюватися, бо Білорусь продовжує, на жаль, підтримувати Росію. І, власне, варто відверто говорити, що не можна виключати того, що з цього напрямку Росія не вдасться до якихось повторних дій. Особливо в контексті анонсованих майбутніх спільних військових навчань", — розповів Фокусу Демченко.

За його словами, якщо у ході їх проведення російські підрозділи перебуватимуть на території білорусі загроза збільшиться.

Звісно, якщо відбуватиметься переміщення російських підрозділів в Білорусь, Україна про це буде знати, за цим активно стежать підрозділи розвідок.

Нова загроза з боку Білорусі: чи піде РФ в наступ на Україну у 2025 році

За словами військового аналітика Дмитра Снєгирьова, уже сама поява інформації про навчання "Захід-2025" у Білорусі свідчить про підвищення ставок з боку Росії — особливо на тлі активізації боїв Харківській і Сумській областях. Це сигнал про потенційне розширення зони бойових дій, зокрема й у бік Чернігівщини.

"Росія таким чином натякає: якщо Україна не погодиться на її ультиматуми щодо контролю над чотирма окупованими областями, вона готова масштабувати війну — у тому числі через вторгнення з Білорусі", — каже Фокусу експерт.

Але Україна це розуміє і готова до оборони на цьому напрямку. Але, на думку аналітика, є ще одна важлива аудиторія, на яку тисне Путін, — країни Європи. Він демонструє їм сценарій створення «сухопутного коридору» з Білорусі до Калінінградської області Росії. Імовірна мета таких навчань — імітація захоплення частини територій Польщі чи Балтійських країн. Це — спроба психологічного тиску на НАТО через загрозу уразливого Сувальського коридору, що з’єднує Польщу та Литву.

Таким чином, цими заявами та планами Росія тисне одразу на три напрямки:

Україна — через можливість вторгнення з півночі;

США — через масштабування війни;

Європа (зокрема НАТО) — через можливу пряму конфронтацію.

Чи реальна загроза нового вторгнення в Україну

За словами Снєгирьова у цьому питанні багато що залежить від позиції Китаю. Під час ескалації на українсько-білоруському кордоні в 2024 році Китай зробив безпрецедентний крок — провів спільні навчання з Білоруссю, чим фактично «погасив» імовірність вторгнення з цього напрямку. Це дозволило Україні перекинути резерви на інші фронти, зокрема для успішного контрнаступу.

"Китай має власні інтереси в Білорусі — економічні й політичні. Ця країна є для КНР плацдармом у Європі. І якщо Білорусь стане зоною турбулентності або плацдармом для війни, українські сили можуть мати підстави бити по військових об’єктах на її території. А це — вже проблема для стабільності, що КНР навряд чи влаштує", — каже експерт.

Снєгирьов вважає, що зараз головний акцент РФ стоїть на Донеччині. Окупанти терміново намагаються вийти на адміністративні кордони області. Якщо ж будуть провокації на кордоні з Білоруссю, то, ймовірно, з метою відволікання уваги від основного ударного напрямку — сходу України. Звідси й чутки про участь військових з Північної Кореї на Донеччині.

"До того ж, Росія, за її ж оцінками, перебуває в складному становищі — зростає тиск санкцій з боку США. Якщо Кремль не зможе досягти швидких результатів, то довгострокова війна стає для нього надто витратною і ризикованою", — продовжує експерт.

Але тим не менше, відкидати варіант того, що РФ спробує вдатися до спроб наступу з боку Білорусі не варто, хоча шансів на успіх таких дій максимально низький.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Київщина, Чернігівщина, Житомирщина та Рівненщина — дуже непроста для російського наступу місцевість. Вона посмугована лісами, болотами та річками. До того ж її гарно укріпили українські війська.

"На півночі Україні є дві чи три дороги, по яким, теоретично, може просуватися ворог. Але є одне "але". Цим напрямком командував генерал Сергій Наєв і він займався тим, що будував там інженерні укріплення, рови вони копали через дороги з Білорусі, закопали, за його словами, пів мільйона мін, тобто на всіх ділянках, де теоретично може наступати ворог. Якщо вони туди зайдуть, то вони там прямо на кордоні загрузнуть у цих лісах і в цих болотах. Для них буде така самогубча операція", — розповідав Фокусу військовий експерт Павло Нарожний.

За даними експерта, Сили оборони наразі тримають на півночі війська, які очікують теоретичну можливість нападу РФ.

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