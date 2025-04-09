Сирський заявив про початок наступу ЗС РФ: динаміка боїв і ситуація на Сумському напрямку

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив початок наступальних дій російських військ на Сумському та Харківському напрямках. Про це він повідомив в інтерв'ю для LB.ua, наголосивши, що таким чином противник реалізує свої плани, про які раніше попереджав президент України Володимира Зеленського.

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У зв'язку з цим Фокус зібрав інформацію про те, як розвивалися події і яка ситуація склалася на сьогодні на лінії бойового зіткнення на Сумському напрямку.

За словами головкому ЗСУ, за останній тиждень різко збільшилася кількість наступальних дій російських військ на ключових ділянках фронту — майже вдвічі. Генерал підкреслив, що щомісяця чисельність російських військ збільшується на 8-9 тисяч осіб, що в річному вимірі становить до 130 тисяч. Якщо на 1 січня 2025 року чисельність військ становила 603 тисячі, то на початок квітня вона вже досягла 623 тисяч.

Сирський також прокоментував заплановані на осінь спільні навчання Росії та Білорусі. Такі заходи, зазначив головком, можуть бути використані як прикриття для формування ударного угруповання, як це вже відбувалося на початку 2022 року. Тоді під виглядом навчань було створено угруповання військ, яке згодом перейшло в наступ на півночі України.

Карта бойових дій у Сумській області. Березень 2025 року

Наступ ЗС РФ у Сумській області: хронологія подій

Про проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп на Сумщину стало відомо ще в грудні 2024 року, про що повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ. Тоді спробу проникнення було зафіксовано українськими військовими, а частину диверсантів було знищено.

Уже в лютому поточного року армія РФ активізувалася на Сумському напрямку, а саме в районі населеного пункту Новеньке, де противник штурмував ділянку кордону силами до двох механізованих відділень без колон техніки. Пізніше росіяни завдали удару в районі села Журавки та обстрілювали позиції Сил оборони в Басівці.

Активізація російських сил у Сумській області збіглася з просуванням противника під Курськом. Згідно з повідомленнями аналітичного ресурсу DeepState, підрозділи ЗС РФ мали намір рухатися на південь, на Басівку, за якою відкривається шлях на ККП "Суджа", з метою фізичного перекриття логістики ЗСУ, що йде з Юнаківки.

13 березня стало відомо, що російські війська почали штурм Басівки піхотними підрозділами на квадроциклах, при цьому, як зазначили в DeepState, для цього противник накопичив чималі резерви. Задум росіян був зрозумілий — кидком у бік траси, що веде до Курської області, взяти під контроль логістичний шлях, що забезпечував угруповання українських військ під Курськом.

"Ворог намагається прорвати кордон біля Басівки та Володимирівки, щоб створити санітарну зону. Відповідно симетрично діють і Сили Оборони, щоб не дати ініціативі перейти на бік ворога", — написали в DeepState.

Карта бойових дій у Сумській області. 28 лютого Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій у Сумській області. 28 березня Фото: deepstatemap.live

6 квітня Міноборони РФ заявило про те, що російські війська зайняли населений пункт Басівка, проте в ДПСУ спростували цю інформацію.

"У Басівці окупанти намагаються проводити наступальні дії малими штурмовими групами, але вони знищуються нашими підрозділами Сил оборони", — заявив речник Андрій Демченко.

Бої в Сумській області: останні дані

Російські джерела стверджують, що підрозділи ЗС РФ у Сумській області наступають широким фронтом і, зокрема, вже вийшли до околиць населеного пункту Локня, на південь від Басівки. Західні аналітики з ISW у черговому звіті від 8 квітня підтвердили просування росіян, посилаючись на геолокаційні дані. Однак було додано, що під час контратак бійцям Сил оборони вдалося зупинити просування і відтіснити противника.

Загалом на Сумському напрямку, ймовірно, ведуться ар'єргардні бої, а Збройні сили РФ дотримуються тактики повзучого наступу, поступово "відкушуючи" територію малими частинами. Останні картографічні дані не свідчать про масштабний наступ росіян, з передумовами прориву лінії оборони українських сил.

При цьому варто зазначити, що прикордонна територія постійно перебуває під авіаційними та артилерійськими ударами армії РФ. Згідно з даними ресурсу Lostarmour, у період з 5 до 7 квітня було завдано 14 авіаударів із застосуванням КАБів, 2 удари РСЗВ, і 9 ударів безпілотними системами. А з 8 по 9 квітня окупанти застосували 33 авіабомби з УМПК і 2 рази залучили системи залпового вогню.

Карта бойових дій у Сумській області. 8 квітня Фото: deepstatemap.live

Характер бойових дій озвучив речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, російська армія застосовує тактику малих штурмових груп, які перетинають кордон, зокрема використовуючи квадроцикли та іншу легку техніку для глибинного проникнення.

При цьому він наголосив, що українські бійці утримують позиції не тільки в районі Басівки, а й на інших ділянках кордону, де противник також активно діє. Усі штурмові та диверсійні групи противника знищуються поблизу або на лінії державного кордону.

"Це понад 530 кілометрів. Маємо бути готові на всіх напрямках протидіяти ворожим штурмовим групам, ДРГ чи іншим великим силам, якщо ворог спробує їх застосовувати. Для цього кожна складова Сил оборони України має свою смугу оборони та укріплює у фортифікаційному відношенні позиції, щоб воїнам було легше стримувати противника на всіх відрізках", — підсумував Демченко.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про планування операції Сил оборони в Курській області. За його словами, напередодні Курського наступу він у буквальному сенсі об'їздив усі підрозділи та кожному розповів, для чого Україна має туди йти.