Росіяни почали новий наступ на Сумщину та Харківщину, — головком Сирський

Російська армія вже розпочала наступальні дії на Сумську та Харківську області, про що нещодавно попереджав президент Володимир Зеленський.

Related video

Таку інформацію озвучив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю для Lb.ua.

"Я можу сказати, що президент абсолютно правий і цей наступ фактично вже розпочався", — заявив Сирський.

Головком зазначив, що протягом останнього тижня спостерігається суттєве збільшення кількості наступальних операцій російських військ на всіх ключових напрямках фронту — майже вдвічі. Щомісяця російські сили зростають на 8-9 тисяч осіб, що в результаті дає 120-130 тисяч за рік. За даними на 1 січня 2025 року, чисельність російських військ складала 603 тисячі, а на початок квітня вона вже досягла 623 тисяч.

Сирський також прокоментував спільні навчання Росії та Білорусі, які плануються на осінь, та можливість нового наступу з півночі. За його словами, ці навчання можуть бути використані для прихованого формування угруповання наступальних військ. Він нагадав, що в 2022 році саме так починалося повномасштабне вторгнення: спочатку було створене угруповання військ, яке проводило навчання, і всі сподівалися, що після цього вони повернуться на свою територію.

"Це треба враховувати, оскільки наступ 2022 року може повторитися восени", — додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін намагається виграти час та готується до нової хвилі наступу, зокрема на Сумщині та Харківщині. Про це 26 березня заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Le Figaro.

Також, за повідомленням New York Times, для українських військових будь-які розмови про тривале припинення вогню досі сприймаються як небезпечна утопія. У постійно загрозливій ситуації, військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях в Україні, повинні підтримувати максимальну концентрацію і не звертати увагу на повідомлення про перемир’я.