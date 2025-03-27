"Ця війна постійно змінює правила": ЗСУ не вірять в перемир'я, – NYT

Як пише New York Times, для військових ЗСУ будь-які розмови про довготривале припинення вогню все ще сприймаються як небезпечна утопія.

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В умовах постійної загрози військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях в Україні, повинні підтримувати максимально високу концентрацію й не реагувати на повідомлення про перемир’я, адже навіть незначна втрата уваги може призвести до критичних наслідків. Про це 27 березня написав New York Times

За словами командира 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитра Паліси, він наказав своїм бійцям не звертати увагу на припущення щодо можливого припинення вогню. Також командир додав, що вони продовжують вести вогонь, поки не отримають наказ зупинитися.

Видання зазначає, що поки дипломати, знаходячись за тисячі миль, обговорюють можливе перемир’я, Росія та Україна ведуть криваві бої, настільки ж інтенсивні, як і будь-яка війна. Запеклі сутички, що руйнують український фронт, частково є частиною пізньої гри за території та вплив на переговорах, які, за словами адміністрації Трампа, поступово просуваються.

У репортажі з передової українські військові назвали кілька факторів, які сприяють їхній стійкості: нові оборонні стратегії з використанням безпілотників, швидка адаптація до змінюваних загроз, ознаки втоми у Росії та покращення бойового духу під керівництвом нового командувача Сухопутних військ генерала Михайла Драпатого.

"Ця війна постійно змінює правила", — сказав полковник 93 ОМБр ЗСУ Павло Паліса.

Він підкреслив, що це вимагає постійної адаптації. Також додавши, що щовечора перед сном необхідно планувати альтернативну стратегію на наступний день.

Солдати вважають, що бої триватимуть доти, поки ціна війни не стане надто високою для Кремля, а Україна не стане достатньо сильною, щоб стримувати будь-яку майбутню агресію.

Слід нагадати, що у МЗС Франції заявили про здатність Китаю впливати на процес переговорів щодо України. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підкреслив, що Пекін має можливість долучитися до процесу.

Також Фокус писав про те, що 26 березня президент України заявив про підготовку Росії до наступу на Сумщину та Харківщину. Зазначивши, що ця операція планувалася ще 8 місяців тому.