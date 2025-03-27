"Переконати Росію сісти за стіл переговорів": Китай може вплинути на переговори щодо України, — МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зазначив, що Пекін здатний долучитися до процесу, висунувши серйозні та обґрунтовані пропозиції.

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Під час візиту до Пекіна з нагоди 50-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро наголосив, що Китай здатний вплинути на Росію та, зокрема, спонукати Москву до переговорів щодо війни в Україні. Про це 27 березня написало Le Figaro.

Барро провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Під час спільної пресконференції французький дипломат підкреслив, що Париж і Пекін повинні об'єднати зусилля для сприяння досягненню справедливого та тривалого миру в Україні.

"Китай також має відіграти певну роль у тому, щоб переконати Росію сісти за стіл переговорів із серйозними та добросовісними пропозиціями", — зазначив Барро.

Водночас у МЗС Китаю, підбиваючи підсумки зустрічі з Барро, не згадали про Україну. Натомість у пресрелізі було зазначено, що міністри закордонних справ обговорили відносини між Китаєм та ЄС, їх розвиток, економічні питання та клімат.

Варто нагадати, що 26 березня Держсекретар США Марко Рубіо розкрив подробиці угоди про припинення вогню в Чорному морі. Він зазначив, що продовжується "складна і важка робота", і єдиний спосіб досягти прогресу — це вести переговори з обома сторонами та враховувати можливі компроміси.

Також Фокус писав про те, що ЗМІ повідомляли про намір президента США Дональда Трампа скасувати санкції проти РФ в обмін на припинення вогню. Вашингтон веде інтенсивні переговори з Києвом та Москвою.