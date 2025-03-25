П'ять-шість вимог: Трамп думає над зняттям санкції проти РФ в обмін на перемир'я (відео)

Вашингтон веде глибокі дискусії з Києвом та Москвою заради припинення вогню на російсько-українській війні, заявив президент Дональд Трамп.

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив про значний прогрес у переговорах з Україною та Російською Федерацією щодо перемир'я. Зі слів глави держави, є низка вимог, які повинні розглянути американці. Заява Трампа пролунала під час зустрічі з американськими послами, яка транслювалась на YouTube-каналі Білого дому.

Трамп відповів на питання журналіста, який цікався прогресом у питанні припинення вогню в Чорному морі. Президент США наголосив, що Вашингтон має успіхи на "двох фронтах" — щодо російсько-української війни та війни на Близькому Сході.

"Ми ведемо глибокі дискусії з Росією та Україною. І я б сказав, що все йде добре. Тож це все, що я можу повідомити: зараз ведуться дуже, дуже великі переговори та детальні переговори на обох фронтах", — заявив він.

Інше питання стосувалось вимоги РФ скасувати санкції, накладені на деякі російські компанії і банки. Зокрема, у Трампа попросили уточнити, чи погодились США на ці вимоги заради перемир'я у Чорному морі. Американський президент не відповів ствердно, натомість пояснив, що питання розглядається.

"Вони дивитимуться на них, а ми зараз думаємо про них усіх. Є приблизно п'ять-шість умов. Ми розглядаємо їх усіх", — відповів глава Білого дому.

Коментуючи можливе зняття санкцій, Трамп не уточнив, кого має на увазі під словом "вони" — РФ, Україну чи одночасно обидві держави.

Перемир'я в Україні — деталі

Зазначимо, 25 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення домовленостей щодо перемир'я на російсько-українській війні. Домовленість щодо припинення вогню стосується мораторію на атаки в Чорному морі та по енергетичних об'єктах. Київ вимагає також повернення українців, яких незаконно утримує або взяв у полон Кремль. Москва натомість вимагає зняття санкцій з "Россельхозбанка" (доступ до системи SWIFT), дозвіл на торгівлю сільськогосподарською продукцією та добривами, які перевозяться кораблями у Чорному морі.

Увечері з'явилась заява влади РФ, опублікована на порталі президента Володимира Путіна. У заяві перелічили п'ять типів об'єктів енергетики, по яких не можна бити під час перемир'я. На перших двох місцях — нафтопереробні заводи та нафтові й газові сховища. При цьому Кремль окремо наголосив, що режим тиші почнеться лише у випадку скасування санкцій.

Нагадуємо, Київський міжнародний інститут соціології опублікував результати опитування українців щодо можливості перемир'я з РФ.