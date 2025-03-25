Пять-шесть требований: Трамп думает над снятием санкции против РФ в обмен на перемирие (видео)

Вашингтон ведет глубокие дискуссии с Киевом и Москвой ради прекращения огня на российско-украинской войне, заявил президент Дональд Трамп.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в переговорах с Украиной и Российской Федерацией относительно перемирия. По словам главы государства, есть ряд требований, которые должны рассмотреть американцы. Заявление Трампа прозвучало во время встречи с американскими послами, которая транслировалась на YouTube-канале Белого дома.

Трамп ответил на вопрос журналиста, который интересовался прогрессом в вопросе прекращения огня в Черном море. Президент США подчеркнул, что Вашингтон имеет успехи на "двух фронтах" — по российско-украинской войне и войне на Ближнем Востоке.

"Мы ведем глубокие дискуссии с Россией и Украиной. И я бы сказал, что все идет хорошо. Поэтому это все, что я могу сообщить: сейчас ведутся очень, очень большие переговоры и детальные переговоры на обоих фронтах", — заявил он.

Другой вопрос касался требования РФ отменить санкции, наложенные на некоторые российские компании и банки. В частности, у Трампа попросили уточнить, согласились ли США на эти требования ради перемирия в Черном море. Американский президент не ответил утвердительно, но объяснил, что вопрос рассматривается.

"Они будут смотреть на них, а мы сейчас думаем о них всех. Есть примерно пять-шесть условий. Мы рассматриваем их всех", — ответил глава Белого дома.

Комментируя возможное снятие санкций, Трамп не уточнил, кого имеет в виду под словом "они" — РФ, Украину или одновременно оба государства.

Перемирие в Украине — детали

Отметим, 25 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении договоренностей о перемирии на российско-украинской войне. Договоренность о прекращении огня касается моратория на атаки в Черном море и по энергетическим объектам. Киев требует также возвращения украинцев, которых незаконно удерживает или взял в плен Кремль. Москва взамен требует снятия санкций с "Россельхозбанка" (доступ к системе SWIFT), разрешение на торговлю сельскохозяйственной продукцией и удобрениями, которые перевозятся кораблями в Черном море.

Вечером появилось заявление властей РФ, опубликованное на портале президента Владимира Путина. В заявлении перечислили пять типов объектов энергетики, по которым нельзя бить во время перемирия. На первых двух местах — нефтеперерабатывающие заводы и нефтяные и газовые хранилища. При этом Кремль отдельно подчеркнул, что режим тишины начнется только в случае отмены санкций.

Напоминаем, Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса украинцев о возможности перемирия с РФ.