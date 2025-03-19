"Изнурительные атаки": СМИ показали карту ударов ВСУ по объектам энергетики ВС РФ в 2024-25 годах

Украинские средства поражения покрывают всю европейскую часть РФ и достигают Сибири, свидетельствует Newsweek. Максимальная дальность ударов — почти 1 500 км и это говорит о наличии "сильных карт" у украинцев.

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Вооруженные силы Украины в течение первых двух недель марта 2025 года совершили 14 атак по нефтеперерабатывающим заводам Российской Федерации. В течение 12 месяцев 2024 года российские предприятия нефтяной отрасли также страдали от украинских ударов. При этом энергетику Украины россияне разрушили еще раньше. О том, какие и сколько целей уничтожили Силы обороны и кто получит большую выгоду от 30-дневного перемирия, написало издание Newsweek.

Издание подсчитало количество украинских атак дронов на НПЗ России и обозначило их на карте. Выяснилось, что по состоянию на 19 марта состоялось 14 ударов, причем некоторые объекты нефтегазовой отрасли пылали по несколько раз. В то же время аналогичные поражения происходили в течение всего 2024 года, отметили журналисты. Общее количество атак в прошлом году — 80.

"В течение этого месяца Украина продолжала осуществлять изнурительные атаки на энергетический сектор России, поскольку война обостряется на фоне продолжающихся мирных переговоров", — поясняется в статье.

На картах, созданных Newsweek, можно увидеть географию ударов Украины и определить расстояние, которое преодолевают украинские средства поражения. Например, самая отдаленная цель 2024 года — это "Башнефть-Уфанефтехим" в Башкортостане в 1 400 км от Украины. Самая отдаленная цель марта 2025 года — "Уфайол" на примерно таком же расстоянии.

Атаки дронов ВСУ — карта ударов в течение 2024 года Фото: newsweek Атаки дронов ВСУ — карта ударов в марте 2025 года Фото: newsweek

Издание привело мнение журналиста Дэвида Шеппарда из Financial Times относительно ситуации. Он отметил в соцсети X, что украинская энергетика пострадала от российских ударов, но успешно пережила зиму. С другой стороны, россияне от ударов по НПЗ потеряли 10% мощностей и их трудно восстановить. Редактор The Insider Майкл Вайс написал, что похоже именно Украина имеет "сильные карты", поскольку США должны добиться от Киева прекращения ударов по нефтепереработке Москвы.

Newsweek обратилось в Минобороны РФ, чтобы узнать мнение относительно ударов Украины, которые в марте 2025 года происходили чуть ли не ежедневно, а в 2024 — в среднем, каждые четыре дня. Комментариев российского ведомства журналисты не получили.

Атаки дронов ВСУ — детали

Отметим, Фокус писал об атаках дронов ВСУ, которые произошли в марте 2025 года. Например, в ночь на 11 марта состоялся массированный налет, в котором могли принять участие чуть ли не полтысячи украинских беспилотников. Жители Москвы и Московской области жаловались на взрывы и пожары, а Минобороны РФ отчиталось о сбитии более 300 БПЛА.

Между тем о 30-дневном перемирии высказался президент РФ Владимир Путина. По мнению главы Кремля, россияне могут согласиться на взаимное прекращение ударов по энергетике. Источник Sky News в украинском правительстве сообщил, что Украина также на это согласна, если противник будет действовать аналогично.

Напоминаем, издание Reuters установило, что Россия потеряла около 10% мощностей нефтегазовой отрасли после серии ударов Украины по энергетическим целям.