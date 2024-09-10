Путин был готов отказаться от ударов по энергетике, но Киев не пошел на переговоры, — Шойгу

По словам секретаря Совбеза РФ, мораторий должен был касаться ударов по объектам атомной энергетики, торговому и гражданскому флоту в Черном море. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что "никаких четких договоренностей не было".

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Украина накануне операции в Курской области отказалась заключить соглашение с Российской Федерацией не наносить удары по объектам энергетики. Президент Владимир Путин согласился на инициативу Турции, однако это предложение якобы направил в Анкару официальный Киев. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью "Россия 24".

"Турция нам предложила, сказала, вот от них (Украины — ред.) поступило такое предложение, давайте мы, обязуемся не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал: "Да, давайте". И для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они (Украина — ред.) сказали: "Нет-нет-нет, мы не пойдем на это соглашение", — заявил экс-министр обороны РФ.

По словам Шойгу, после вторжения ВСУ в Курскую область "стало понятно, что имелось в виду под объектами атомной энергетики".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Шойгу, сказал, что у России и Украины "никаких четких договоренностей не было".

"Сейчас трудно представить себе возможное достижение каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области. Главное для России — достижение ее целей", — сказал он.

Напомним, 17 августа американское издание The Washington Post писало, что вторжение ВСУ в Курскую область сорвало тайные переговоры Украины и России о частичном прекращении огня. Катар обсуждал с Киевом и Москвой договоренности о моратории на удары по объектам энергетической инфраструктуры. В Офисе президента журналистам заявили, что саммит в Катаре отложили из-за ситуации на Ближнем Востоке. 27 августа президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры по энергетике, о которых писали зарубежные СМИ, состоялись в онлайн-формате. По его словам, эти переговоры и Курская операция "совсем не связанные вещи".

19 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал слухами информацию о "скрытых контактах" Москвы и Киева при посредничестве Катара и Турции.