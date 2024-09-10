Путін був готовий відмовитися від ударів по енергетиці, але Київ не пішов на переговори, — Шойгу

За словами секретаря Радбезу РФ, мораторій мав стосуватися ударів по об'єктах атомної енергетики, торговому та цивільному флоту в Чорному морі. Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вже заявив, що "жодних чітких домовленостей не було".

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Україна напередодні операції в Курській області відмовилася укласти угоду з Російською Федерацією не завдавати ударів по об'єктах енергетики. Президент Володимир Путін погодився на ініціативу Туреччини, однак цю пропозицію нібито надіслав до Анкари офіційний Київ. Про це заявив секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу в інтерв'ю "Россия 24".

"Туреччина нам запропонувала, сказала, ось від них (України — ред.) надійшла така пропозиція, давайте ми, зобов'яжемось не завдавати ударів по об'єктах енергетики, не завдавати ударів по об'єктах атомної енергетики й не завдавати ударів по торговому цивільному флоту в Чорному морі. Наш президент ухвалив рішення і сказав: "Так, давайте". І для нас це було велике здивування, коли через якийсь час вони (Україна — ред.) сказали: "Ні-ні-ні-ні, ми не підемо на цю угоду", — заявив ексміністр оборони РФ.

За словами Шойгу, після вторгнення ЗСУ в Курську область "стало зрозуміло, що малося на увазі під об'єктами атомної енергетики".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву Шойгу, сказав, що у Росії та України "жодних чітких домовленостей не було".

"Наразі важко уявити собі можливе досягнення якихось домовленостей на тлі ситуації в Курській області. Головне для Росії — досягнення її цілей", — сказав він.

Нагадаємо, 17 серпня американське видання The Washington Post писало, що вторгнення ЗСУ в Курську область зірвало таємні переговори України і Росії щодо часткового припинення вогню. Катар обговорював із Києвом і Москвою домовленості про мораторій на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. В Офісі президента журналістам заявили, що саміт у Катарі відклали через ситуацію на Близькому Сході. 27 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо енергетики, про які писали закордонні ЗМІ, відбулися в онлайн-форматі. За його словами, ці перемовини і Курська операція "зовсім не пов'язані речі".

19 серпня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав чутками інформацію про "приховані контакти" Москви та Києва за посередництва Катару і Туреччини.