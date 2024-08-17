Успіх ЗСУ в Курській області зірвав таємні переговори України з РФ, — WP

Катар обговорював із Києвом і Москвою домовленості про мораторій на енергетичні удари, але переговори не відбулися. Офіс президента України в коментарі журналістам заявив, що саміт у Досі нібито відклали через ситуацію на Близькому Сході.

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Україна і Росія планували направити свої делегації до Дохи для переговорів про укладення історичної угоди, яка зупинила б удари по енергетичних об'єктах та інфраструктурі з обох сторін, повідомляють журналісти. Про це повідомляє видання The Washington Post із посиланням на дипломатів, обізнаних із перебігом переговорів.

У статті згадується, що непрямі переговори, в яких катарці виступали в ролі посередників, проводячи окремі зустрічі з українською та російською делегаціями, було зірвано через несподіване вторгнення України в західну Курську область Росії минулого тижня.

Про таку можливу угоду і запланований саміт раніше не повідомлялося.

Журналісти зазначають, що впродовж понад року Росія атакувала українську енергосистему масованими ударами крилатих ракет і безпілотників, що призвело до серйозних пошкоджень електростанцій і спричинило масові вимкнення електроенергії по всій країні.

Водночас Україна здійснила удари по російських нафтових об'єктах за допомогою далекобійних безпілотників, які підпалили нафтопереробні заводи, нафтобази і резервуари. Ці атаки скоротили переробку нафти в Росії приблизно на 15% і сприяли зростанню цін на бензин по всьому світу.

"Готовність приєднатися до переговорів свідчить про певні зрушення для обох країн, принаймні щодо обмеженого припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розгляне можливість повного припинення вогню лише за умови, що Росія спершу виведе всі свої війська з української землі, включно з Кримським півостровом, який Росія анексувала 2014 року. Президент Росії Володимир Путін вимагає, щоб Україна спочатку віддала йому чотири українські області — включно з територіями, які російські війська не окупували, — які Кремль оголосив частиною Росії", — йдеться в повідомленні.

Дипломат, який брав участь у переговорах, повідомив, що російські чиновники перенесли зустріч із катарськими офіційними особами після вторгнення України в західні райони Росії.

Делегація з Москви охарактеризувала це як "ескалацію", повідомив дипломат, додавши, що Київ "не повідомив Доху про свій транскордонний наступ".

За словами співрозмовника, хоча Україна все одно хотіла відправити свою делегацію в Доху, Катар відмовився, оскільки не бачить користі від односторонньої зустрічі.

Офіс президента України в коментарі виданню зазначив, що саміт у Катарі відкладено через ситуацію на Близькому Сході. Однак самі переговори відбудуться у форматі відеоконференції 22 серпня, після чого Київ проведе консультації з партнерами щодо реалізації обговорених питань. На момент публікації матеріалу пресслужба ОП офіційно не коментувала статті The WP.

Раніше ЗМІ повідомили, що "дружні" для РФ країни не засудили наступ ЗСУ в Курській області. За словами журналістів, за час, що минув з моменту переходу кордону Росії українськими силами, тільки Сирія засудила так звану "агресію", якої нібито не сталося, якби не підтримка Заходу.

Також у DeepState заявили, що ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт у Курській області. За словами аналітиків, йдеться про село Борки. Це населений пункт у Суджанському районі. Адміністративний центр Борківської сільради.