ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт у Курській області, — DeepState (мапа)

За словами аналітиків, ідеться про село Борки. Це населений пункт у Суджанському районі. Адміністративний центр Борківської сільради.

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Сили оборони України взяли під контроль ще один населений пункт у Курській області РФ. Про це повідомили аналітики групи DeepState.

Повідомляється, що йдеться про село Борки. Це населений пункт у Суджанському районі. Адміністративний центр Борківської сільради.

Борки на карті Фото: DeepState

Щоправда, як повідомили аналітики, російські окупанти просунулися в Гродівці та Миколаївці, а також у Північному біля Торецька.

Просування РФ на сході України Фото: deepstate

Раніше повідомлялося, що ЗСУ показали перші секунди прориву в Курську область. Підрозділ ЗСУ знешкодив міни, якими росіяни сподівалися захистити кордон у Курській області. Для цього вони застосували машину УР-77, яка одним пострілом змусила здетонувати близько сотні зарядів, закопаних у землю, розповіли бійці 225 батальйону.

Також ЗМІ писали, як операція ЗСУ в Курській області змінила все. Тепер Володимир Путін не може виступати за заморозку конфлікту. А західні союзники України підтримують операцію ЗСУ в Курській області і говорять про постачання зброї.