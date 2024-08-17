Прорив у Курській області розвіяв на Заході думки про те, що Україна програє, — ЗМІ

За словами журналістів, у ширшому сенсі, удар у межах кордонів Росії може змінити сприйняття бойових сил України.

Related video

Курська операція Збройних сил України розвіяла на Заході думки про те, що Київ програє війну. Про це розповів старший радник з Росії та Європи в Інституті миру США Дональд Дженсен, пише Bloomberg.

"Вони (українці, — ред.) дуже вміло вибрали слабке місце в російському розгортанні по всій країні і скористалися ним", — сказав експерт

За словами журналістів, у ширшому сенсі, удар у межах кордонів Росії може змінити сприйняття бойових сил України.

Важливо

Понад 50 полонених і знищений КПП: як десантники ЗСУ прорвали кордон в Курській області (відео)

У матеріалі йдеться, що кілька союзників України по НАТО підтримали рішення Києва спрямувати війська в Курську область. Однак деякі висловлювали побоювання публічно і приватно, посилаючись на ризик того, що це може відвернути вкрай необхідні війська від лінії фронту на українських територіях.

Повідомляється, що важливим фактором є відсутність ясності щодо цілей наступу. Неназваний високопоставлений чиновник сказав, що мета президента Володимира Зеленського — роздобути "козирну карту".

При цьому, як ідеться в матеріалі, партнери України по НАТО вважають малоймовірним, що ЗСУ зможуть утримати контроль над територією РФ. При цьому українські сили почали атаки на енергетичні об'єкти країни-агресора, що знаходяться далеко від лінії фронту.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що українські війська значно просунулися в Курській області. За його словами, ЗСУ ведуть бої біля села Мала Локня Суджанського району і мають просування до 3 км.

Також ЗМІ писали, як операція ЗСУ в Курській області змінила все. Тепер Володимир Путін не може виступати за заморозку конфлікту. А західні союзники України підтримують операцію ЗСУ в Курській області і говорять про постачання зброї.