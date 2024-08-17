Прорив у Курській області розвіяв на Заході думки про те, що Україна програє, — ЗМІ
За словами журналістів, у ширшому сенсі, удар у межах кордонів Росії може змінити сприйняття бойових сил України.
Курська операція Збройних сил України розвіяла на Заході думки про те, що Київ програє війну. Про це розповів старший радник з Росії та Європи в Інституті миру США Дональд Дженсен, пише Bloomberg.
"Вони (українці, — ред.) дуже вміло вибрали слабке місце в російському розгортанні по всій країні і скористалися ним", — сказав експерт
За словами журналістів, у ширшому сенсі, удар у межах кордонів Росії може змінити сприйняття бойових сил України.Важливо
У матеріалі йдеться, що кілька союзників України по НАТО підтримали рішення Києва спрямувати війська в Курську область. Однак деякі висловлювали побоювання публічно і приватно, посилаючись на ризик того, що це може відвернути вкрай необхідні війська від лінії фронту на українських територіях.
Повідомляється, що важливим фактором є відсутність ясності щодо цілей наступу. Неназваний високопоставлений чиновник сказав, що мета президента Володимира Зеленського — роздобути "козирну карту".
При цьому, як ідеться в матеріалі, партнери України по НАТО вважають малоймовірним, що ЗСУ зможуть утримати контроль над територією РФ. При цьому українські сили почали атаки на енергетичні об'єкти країни-агресора, що знаходяться далеко від лінії фронту.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що українські війська значно просунулися в Курській області. За його словами, ЗСУ ведуть бої біля села Мала Локня Суджанського району і мають просування до 3 км.
Також ЗМІ писали, як операція ЗСУ в Курській області змінила все. Тепер Володимир Путін не може виступати за заморозку конфлікту. А західні союзники України підтримують операцію ЗСУ в Курській області і говорять про постачання зброї.