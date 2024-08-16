Готуються взяти в полон багато військових: ЗСУ значно просунулися в Курській області, — Сирський

За словами головнокомандувача ЗСУ, Сили оборони ведуть бої біля села Мала Локня Суджанського району та мають просування до 3 км.

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відзвітував президенту України Володимиру Зеленському у п'ятницю ввечері. Він розповів у хвилинному ролику про успіхи ЗСУ в Курській області та висловив сподівання, що Сили оборони поповнять "обмінний фонд". Відео з'явилось на офіційному Facebook Генштабу ЗСУ.

"Війська наступального угруповання продовжують ведення боїв, мають просування на деяких напрямках від одного до трьох кілометрів у бік противника. Уздовж усієї лінії фронту тривають бої. Загалом ситуація контрольована", — сказав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що нині продовжуються бої біля села Мала Локня Суджанського району Курської області. І повідомив про взяття російських військовослужбовців у полон. "Продовжуємо поповнювати (обмінний фонд полонених — ред.). Наразі тривають бої в районі Малої Локні. Я сподіваюся, там буде взято багато полонених", — сказав він.

Сирський також зауважив, що логістика працює і "всього вистачає".

Він нагадав, що генерал-майор Едуард Москальов уже розпочав роботу на посаді керівника військової комендатури, створеної на підконтрольній ЗСУ території Курської області. "Усім забезпечені. Система логістики працює без збоїв. Москальов розпочав виконання своїх обов'язків", — сказав Сирський.

Фокус писав про генерала Едуарда Москальова. Зауважимо, що військову комендатуру в Курській області було створено для підримання правопорядку й забезпечення першочергових потреб жителів на підконтрольних Україні територіях.

Нагадаємо, тим часом у Суджі пройшла декомунізація: із Радянської площі зник пам'ятник Леніну.