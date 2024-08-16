Готовятся взять в плен много военных: ВСУ значительно продвинулись в Курской области, — Сырский

По словам главнокомандующего ВСУ, Силы обороны ведут бои возле села Малая Локня Суджанского района и имеют продвижение до 3 км.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отчитался президенту Украины Владимиру Зеленскому в пятницу вечером. Он рассказал в минутном ролике об успехах ВСУ в Курской области и выразил надежду, что Силы обороны пополнят "обменный фонд". Видео появилось на официальном Facebook Генштаба ВСУ.

"Войска наступательной группировки продолжают ведение боев, имеют продвижение на некоторых направлениях от одного до трех километров в сторону противника. Вдоль всей линии фронта продолжаются бои. В целом ситуация контролируемая", — сказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что сейчас продолжаются бои возле села Малая Локня Суджанского района Курской области. И сообщил о взятии российских военнослужащих в плен. "Продолжаем пополнять (обменных фонд пленных — ред.). Сейчас продолжаются бои в районе Малой Локни. Я надеюсь, там будет взято много пленных", — сказал он.

Сырский также отметил, что логистика работает и "всего хватает".

Он напомнил, что генерал-майор Эдуард Москалев уже приступил к работе в должности руководителя военной комендатуры, созданной на подконтрольной ВСУ территории Курской области. "Всем обеспечены. Система логистики работает без сбоев. Москалев приступил к выполнению своих обязанностей", — сказал Сырский.

Фокус писал о генерале Эдуарде Москалеве. Заметим, что военная комендатура в Курской области была создана для поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей жителей на подконтрольных Украине территориях.

Напомним, тем временем в Судже прошла декоммунизация: с Советской площади исчез памятник Ленину.