Понад 50 полонених і знищений КПП: як десантники ЗСУ прорвали кордон в Курській області (відео)

Зустрівшись із вогнем артилеристів ЗСУ та побачивши українські танки на території прикордонного пункту, росіяни ухвалили рішення вивісити білий прапор і здатись українським бійцям.

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Українські десантники в Курській області прорвали лінію оборони ЗС РФ, розгромили контрольно-пропускний пункт та взяли в полон понад пів сотні росіян. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ та у пресслужбі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України.

"Більш як 50 полонених росіян в Курській області, знищений прикордонний пункт пропуску та прорвана лінія оборони ворога. Саме такими є результати українських десантників після перших годин з початку війської операції на Курщині", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські десантники, заручившись підтримкою артилерії та важкої бронетехніки підійшли до прикордонного пункту пропуску "Суджа". Зустрівшись із шквальним вогнем українських артилеристів та побачивши українські танки на території ПП, росіяни вирішили здатися і вивісили білий прапор і попрямували разом із своїми пораненими в бік українського кордону.

Нагадаємо, що в Курській області розпочалася путінська операція "Помста" в межах якої російські військкори почали поширювати кадри та відео знищеної української техніки та загиблих бійців ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що в Курській області воює підрозділ ЗСУ з колишніх українських в'язнів, які підписали контракти із ЗСУ.