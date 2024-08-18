Более 50 пленных и уничтоженный КПП: как десантники ВСУ прорвали границу в Курской области (видео)

Встретившись с огнем артиллеристов ВСУ и увидев украинские танки на территории пограничного пункта, россияне приняли решение вывесить белый флаг и сдаться украинским бойцам.

Related video

Украинские десантники в Курской области прорвали линию обороны ВС РФ, разгромили контрольно-пропускной пункт и взяли в плен более полусотни россиян. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ и в пресс-службе 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины.

"Более 50 пленных россиян в Курской области, уничтожен пограничный пункт пропуска и прорвана линия обороны врага. Именно таковы результаты украинских десантников после первых часов с начала военной операции на Курщине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские десантники, заручившись поддержкой артиллерии и тяжелой бронетехники подошли к пограничному пункту пропуска "Суджа". Встретившись со шквальным огнем украинских артиллеристов и увидев украинские танки на территории ПП, россияне решили сдаться и вывесили белый флаг и направились вместе со своими ранеными в сторону украинской границы.

Напомним, что в Курской области началась путинская операция "Месть" в рамках которой российские военные начали распространять кадры и видео уничтоженной украинской техники и погибших бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Курской области воюет подразделение ВСУ из бывших украинских заключенных, которые подписали контракты с ВСУ.