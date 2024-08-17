Прорыв в Курской области развеял на Западе мысли о том, что Украина проигрывает, — СМИ

По словам журналистов, в более широком смысле, удар в пределах границ России может изменить восприятие боевых сил Украины.

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Курская операция Вооруженных сил Украины развеяла на Западе мысли о том, что Киев проигрывает войну. Об этом рассказал старший советник по России и Европе в Институте мира США Дональд Дженсен, пишет Bloomberg.

"Они (украинцы, — ред.) очень умело выбрали слабое место в российском развертывании по всей стране и воспользовались им", — сказал эксперт

По словам журналистов, в более широком смысле, удар в пределах границ России может изменить восприятие боевых сил Украины.

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Более 50 пленных и уничтоженный КПП: как десантники ВСУ прорвали границу в Курской области (видео)

В материале говорится, что несколько союзников Украины по НАТО поддержали решение Киева направить войска в Курскую область. Однако некоторые высказывали опасения публично и в частном порядке, ссылаясь на риск того, что это может отвлечь крайне необходимые войска от линии фронта на украинских территориях.

Сообщается, что важным фактором является отсутствие ясности относительно целей наступления. Неназванный высокопоставленный чиновник сказал, что цель президента Владимира Зеленского — заполучить "козырную карту".

При этом, как говорится в материале, партнеры Украины по НАТО считают маловероятным, что ВСУ смогут удержать контроль над территорией РФ. При этом украинские силы начали атаки на энергетические объекты страны-агрессора, находящиеся далеко от линии фронта.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что украинские войска значительно продвинулись в Курской области. По его словам, ВСУ ведут бои возле села Малая Локня Суджанского района и имеют продвижение до 3 км.

Также СМИ писали, как операция ВСУ в Курской области изменила все. Теперь Владимир Путин не может выступать за заморозку конфликта. А западные союзники Украины поддерживают операцию ВСУ в Курской области и говорят о поставках оружия.