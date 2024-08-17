ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области, — DeepState (карта)

По словам аналитиков, речь идет о селе Борки. Это населенный пункт в Суджанском районе. Административный центр Борковского сельсовета.

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Силы обороны Украины взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области РФ. Об этом сообщили аналитики группы DeepState.

Сообщается, что речь идет о селе Борки. Это населенный пункт в Суджанском районе. Административный центр Борковского сельсовета.

Борки на карте Фото: DeepState

Правда, как сообщили аналитики, российские оккупанты продвинулись в Гродовке и Николаевке, а также в Северном возле Торецка.

Продвижение РФ на востоке Украины Фото: deepstate

Ранее сообщалось, что ВСУ показали первые секунды прорыва в Курскую область. Подразделение ВСУ обезвредило мины, которыми россияне надеялись защитить границу в Курской области. Для этого они применили машину УР-77, которая одним выстрелом заставила сдетонировать около сотни зарядов, закопанных в землю, рассказали бойцы 225 батальона.

Также СМИ писали, как операция ВСУ в Курской области изменила все. Теперь Владимир Путин не может выступать за заморозку конфликта. А западные союзники Украины поддерживают операцию ВСУ в Курской области и говорят о поставках оружия.