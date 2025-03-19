Украина и РФ пока не согласовали детали частичного прекращения огня, — Sky News

На сегодня не понятно, как будут контролировать режим прекращения огня на российско-украинской войне, рассказали журналисты. На эту тему будут говорить делегации США и Украины.

Related video

Украина в целом согласилась не бить по энергетическим объектам на территории Российской Федерации, если противник ответит так же. О возможных договоренностях написало медиа Sky News.

Sky News сообщило об информации, полученной от неназванного украинского источника: не указано, идет ли речь о чиновнике, политике или военном. Согласно данным анонимного собеседника, Украина соглашается "в принципе" с идеей частичного "энергетического перемирия". При этом детали остановки ударов по энергетике не согласованы с РФ, добавил источник.

"Пока что мы принципиально договорились о взаимном прекращении огня на энергетических объектах, но детали еще требуют уточнения", — привело Sky News слова собеседника.

На сегодня не понятно, как будет происходить контроль за прекращением огня, добавил представитель Украины. Чтобы решить технические вопросы, будет работать украинско-американская команда.

Других деталей относительно перемирия и прекращения огня по энергетике, Sky News не рассказало.

30-дневное перемирие — детали

Отметим, 18 марта состоялся телефонный разговор между Белым домом и Кремлем о перемирии на российско-украинской войне. Президент РФ Владимир Путин по итогам разговора заявил, что может согласиться на остановку ударов по энергетике и инфраструктуре. Кроме того, глава Кремля сообщил, что готов провести обмен пленными 175 на 175 и может сохранить жизнь украинским солдатам, которые воюют в Курской области. В то же время Путин подтвердил, что согласится на полное перемирие только в том случае, если Украина не будет получать западное оружие и прекратит мобилизацию.

Между тем президент США Дональд Трамп подтвердил, что имел хороший разговор с Путиным. По его словам, об условиях будущего перемирия будут договариваться делегации США и РФ в Саудовской Аравии. Тогда же в режиме онлайн состоялась пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, в которой он подтвердил готовность прекратить удары по энергетическим объектам на российской территории.

19 марта состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского. Оба главы государства отметили, что довольны результатами общения по перемирию.

Напоминаем, 19 марта росСМИ "РИА Новости" сообщило, будто ВС РФ сбивали собственные дроны-камикадзе "Шахед", чтобы они не достали по украинской энергетике. Между тем президент Зеленский заявил, что россияне готовят масштабное наступление, чтобы захватить Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.