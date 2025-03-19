В России заявили, что сбивали собственные дроны, чтобы выполнить соглашение с Трампом

Украину взамен обвинили в подготовленной провокации. Пока россияне якобы обезвреживали уже нацеленные на энергетику БПЛА, их объекты атаковали Силы обороны.

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После телефонного разговора лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа оккупанты получили приказ прекратить удары по энергоструктуре Украины. Об этом во время пресс-конференции 19 марта заявили в Минобороны, как передали в "РИА Новости".

Во вражеском министерстве отметили, что в тот момент в воздухе находились 7 дронов, нацеленных на энергообъекты в Николаевской области, якобы связанные с военно-промышленным комплексом.

В России заверили, что отдали приказ собственным силам ПВО обезвредить БПЛА. Шесть беспилотников якобы сбили из самоходного ЗРГК "Панцирь-С1", еще один — с истребителя Воздушно-космических сил РФ.

В ТАСС передали, что в Минобороны уже обвинили Украину в атаке дронов по энергетической инфраструктуре на Кубани несмотря на предложение США о временном прекращении таких ударов, которое поддержал Путин.

В российском министерстве заявили, что атаки на энергетические объекты — это якобы подготовленная Украиной провокация, чтобы сорвать мирные инициативы Трампа.

Напомним, президент Владимир Зеленский информировал, что Путин фактически отказался от перемирия, а ночью после переговоров в Украине уже фиксировали примерно 40 "шахедов" и попадание в гражданскую инфраструктуру.

В соцсетях передавали, что вечером 18 марта, сразу после разговора Трампа с Путиным, ВС РФ ударили по энергетической инфраструктуре Славянска. Часть города погрузилась в темноту.

В то же время Зеленский заявил о готовности поддержать предложение о прекращении ударов по энергетике. Он отмечал, что рассчитывает узнать детали по этому соглашению во время разговора с Трампом.