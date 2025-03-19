У Росії заявили, що збивали власні дрони, щоб виконати угоду з Трампом

Україну натомість звинуватили у підготовленій провокації. Поки росіяни нібито знешкоджували вже націлені на енергетику БПЛА, їхні об’єкти атакували Сили оборони.

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Після телефонної розмови лідера РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа окупанти отримали наказ припинити удари по енергоструктурі України. Про це під час пресконференції 19 березня заявили у Міноборони, як передали у "РИА Новости".

У ворожому міністерстві зауважили, що в той момент у повітрі перебували 7 дронів, націлених на енергооб’єкти у Миколаївській області, нібито пов’язані з військово-промисловим комплексом.

У Росії запевнили, що віддали наказ власним силам ППО знешкодити БПЛА. Шість безпілотників нібито збили з самохідного ЗРГК "Панцирь-С1", ще один — з винищувача Повітряно-космічних сил РФ.

У ТАСС передали, що в Міноборони вже звинуватили Україну в атаці дронів по енергетичній інфраструктурі на Кубані попри пропозицію США щодо тимчасового припинення таких ударів, яку підтримав Путін.

У російському міністерстві заявили, що атаки на енергетичні об’єкти — це нібито підготовлена Україною провокація, щоб зірвати мирні ініціативи Трампа.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський інформував, що Путін фактично відмовився від перемир’я, а вночі після переговорів в Україні вже фіксували приблизно 40 "шахедів" і влучання у цивільну інфраструктуру.

У соцмережах передавали, що ввечері 18 березня, одразу після розмови Трампа з Путіним, ЗС РФ вдарили по енергетичній інфраструктурі Слов’янська. Частина міста занурилась у темряву.

Водночас Зеленський заявив про готовність підтримати пропозицію щодо припинення ударів по енергетиці. Він зазначав, що розраховує дізнатись деталі щодо цієї угоди під час розмови з Трампом.