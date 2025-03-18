Росія вдарила по енергетиці Слов'янська: половина міста залишилась без світла, — соцмережі

Військовий оглядач Богдан Мірошников стверджує, що росіяни вдарили по Слов'янську авіабомбою. Атаки також зазнав Краматорськ.

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Надвечір 18 березня, одразу після телефонної розмови між президентом РФ Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом, російські окупаційні війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі міста Слов'янськ Донецької області, внаслідок чого половина населеного пункту залишилась без світла. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

"Частина Слов'янська без світла після прильотів", — йдеться у повідомленні.

Згодом у мережі з'явилась інформація, що ЗС РФ нібито влучили по підстанції Слов'янська, через що власне і зникла електроенергія у великої частини місцевого населення.

Військовий оглядач Богдан Мірошников заявив, що ворог вдарив по енергоінфраструктурі Словʼянська авіабомбою.

Крім того, внаслідок обстрілу є руйнування житлової інфраструктури на Черевківці у Слов'янську.

Атаки також зазнало місто Краматорськ Донецької області. За повідомленнями з соцмереж, приліт стався по багатоквартирному будинку: там було чутно звуки вибитих вікон та крики людей.

В мережі також повідомляють про поранених в обох містах.

На момент публікації матеріалу офіційної інформації від голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна чи рятувальних служб не було.

Нагадаємо, під час розмови з Дональдом Трампом 18 березня Володимир Путін підтримав 30-денну відмову від ударів по енергооб'єктах і заявив, що 19 березня відбудеться обмін полоненими між російською та українською сторонами за формулою 175 на 175.

У цей же день Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до взаємного припинення ударів по енергетиці.