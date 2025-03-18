Россия ударила по энергетике Славянска: половина города осталась без света, — соцсети

Военный обозреватель Богдан Мирошников утверждает, что россияне ударили по Славянску авиабомбой. Атаке также подвергся Краматорск.

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К вечеру 18 марта, сразу после телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, российские оккупационные войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре города Славянск Донецкой области, в результате чего половина населенного пункта осталась без света. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

"Часть Славянска без света после прилетов", — говорится в сообщении.

Впоследствии в сети появилась информация, что ВС РФ якобы попали по подстанции Славянска, из-за чего собственно и исчезла электроэнергия у большой части местного населения.

Военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что враг ударил по энергоинфраструктуре Славянска авиабомбой.

Кроме того, в результате обстрела есть разрушения жилой инфраструктуры на Черевковке в Славянске.

Атаке также подвергся город Краматорск Донецкой области. По сообщениям из соцсетей, прилет произошел по многоквартирному дому: там были слышны звуки выбитых окон и крики людей.

В сети также сообщают о раненых в обоих городах.

На момент публикации материала официальной информации от главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина или спасательных служб не было.

Напомним, во время разговора с Дональдом Трампом 18 марта Владимир Путин поддержал 30-дневный отказ от ударов по энергообъектам и заявил, что 19 марта состоится обмен пленными между российской и украинской сторонами по формуле 175 на 175.

В этот же день Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к взаимному прекращению ударов по энергетике.