Без 50% энергомощностей, но с хорошими инженерами: как в Украине готовятся к холодам и блэкаутам

Украинские инженеры титаническим трудом поддерживают стабильность энергосистемы. Но третий уровень защиты критических объектов от попадания российских ракет так и не обеспечен, поэтому блэкаутов не избежать. Если не будет морозов, зимой отключения света продлятся в лучшем случае до 12 часов, убеждены опрошенные Фокусом энергоэксперты.

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Ситуация в энергосистеме Украины стабильная благодаря усилиям энергетиков, но значительные повреждения после массированных атак армии России усложняют ее работу. Российские войска не прекращают ежедневные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, подчеркивают в Минэнерго.

Всего из-за боевых действий на утро 19 сентября остаются частично или полностью обесточенными 545 населенных пунктов Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

Несколько дней подряд российские беспилотники и баллистические ракеты прилетают по объектам энергетики в Сумской области. В результате ударов в Сумах недавно отключали свет и воду.

С октября 2022 года Россия нанесла более 1 000 ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Только за 2024 год Украина потеряла 9 ГВт генерирующих мощностей, напоминают чиновники.

От 4 до 18 часов без света зимой: "размытый" прогноз ООН

В отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине от 19 сентября говорится, что зимой света может не быть от 4 до 18 часов в сутки. Отключения электричества угрожают, системам канализации и водоснабжения, отоплению и санитарным условиям. Все это негативно скажется на здравоохранении, образовании и экономике Украины.

Российские войска с 22 марта по 31 августа 2024 года устроили девять волн ракетных ударов, всего специалисты зафиксировали 36 обстрелов. Под удар попали 25 тепловых электростанций, семь гидроэлектростанций и два объекта возобновляемой энергетики. Зафиксировано не менее 101 удара по объектам распределения и передачи электроэнергии.

"Для полного восстановления и устранения ущерба потребуются годы и значительные ресурсы государственного и частного секторов экономики", — предупредили эксперты.

Президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также отметила негативные тенденции в украинской энергетике: страна потеряла почти половину энергетической мощности с начала вторжения ВС РФ.

Глава ЕК объявила о выделении 160 миллионов евро на подготовку к зиме в Украине. На гуманитарную помощь, оборудование и обогрев убежищ потратят 60 млн, а еще 100 млн — на ремонт и возобновляемые источники энергии. Вторую часть суммы возьмут из доходов от замороженных в Европе российских активов.

Защита энергообъектов от ракет: как Украина готовится к сезону холодов

Сколько мощностей энергетикам удастся восстановить до наступления холодов, неясно. Масштабы отключений зависят от того, насколько холодной окажется зима 2024-2025 и будут ли новые российские атаки, убеждены опрошенные Фокусом эксперты в сфере энергетики.

Каждый мэр украинского города готовится к предстоящей зиме, но существует большая разница в нагрузке исходя из ситуации в регионах, подчеркивает в беседе с Фокусом первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

"Одно дело готовиться к холодам Игорю Терехову в Харькове, где почти катастрофа в энергетике. А другое — Андрею Садовому во Львове, там практически нет проблем с коммунальным хозяйством. Сами понимаете, разрушенные харьковские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3 генераторами не заменишь", — рассуждает политик.

Многое в прохождении осенне-зимнего периода зависит от погоды и стабильной работы блоков АЭС, по которым россияне не наносили удары. Если включатся восемь блоков, периоды отключений света сократятся, считает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Ожидать лучшего сценария не приходится — урон энергосистеме нанесен колоссальный. Урсула фон дер Ляйен говорила, что 80% тепловых электростанций и треть гидроэнергетических мощностей в Украине разрушены.

"Об уровне готовности АЭС, ТЭС и ГЭС можно говорить весьма приблизительно: сейчас возобновлено 2 000 МВт из 6 000, которые были у ТЭС и ГЭС. Суммарно к зиме будет 11 000 МВт, а нам надо выйти хотя бы на 15 000 МВт при среднем потреблении", — подсчитывает эксперт.

Большое значение летом сыграло получение электричества за счет энергии солнца. Без альтернативных источников жители многих городов сидели бы без света минимум 16 часов, продолжает специалист.

Наибольшие проблемы в энергосфере, по мнению эксперта, грозят Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Львовской областям.

"При отсутствии морозов зимой отключения в лучшем случае продлятся до 12 часов. Выход блоков станций из строя, метели и морозы повысят аварийность, тогда показатель поднимется до 20 часов. Но каждый день точно будут отключения в течении двух зимних месяцев. Об опасности новых ракетных ударов РФ я даже не говорю", — добавляет Корольчук.

Насколько хорошо защищены энергообъекты?

Защиту энергообъектов от прилетов ракет на 100% гарантировать невозможно. Мешки с песками, бетонные конструкции помогут трансформаторам и релейным станциям от атак дронами, отмечает Алексей Кучеренко.

"Подземные укрытия — полный бред и скоро будут уголовные процессы. Потрачены десятки миллиардов гривен совершенно в никуда, куча коррупционных факторов. Второй уровень защиты бетонными конструкциями, как нам говорил экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий перед увольнением, готов на 85%. Сомневаюсь. От чего он эти проценты считал — от выделенных ему денег или количества подстанций и трансформаторов?" — спрашивает нардеп.

Кудрицкого уволили вечером 2 сентября 2024 года, а 30 августа президент Украины Владимир Зеленский проводил Ставку Верховного главнокомандующего. Военные и силовики обсуждали причины поражений российскими ракетами трансформаторных подстанций в ходе обстрела ВС РФ 26 августа. Работники спецслужб показали Зеленскому снимки объектов, в том числе и "Укрэнерго". Выяснилось, что часть защитных сооружений не достроили.

Кучеренко добавил, что для проверки защиты объектов энергетики хотели организовать временную следственную комиссию. Необходимость по ее созданию стала очевидной после выездного заседания Комитета Рады по энергетике и ЖКУ в Харькове, утверждал Кучеренко.

Первый уровень защиты объектов предполагает сооружение габионов, сетчатых изделий, а также мешков с песком (биг-бегов). Второй уровень защиты от дронов и "Шахедов" — это бетонные конструкции вокруг основной сети "Укрэнерго", а третий — комплекс защиты от ракет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно говорил, что из 22 подстанций "Укрэнерго" защиту третьего уровня только планируют завершить на одном-двух объектах. На других местах работы законсервируют, так как Запад не желает давать на это деньги. Партнеры не понимают, действительно ли созданные укрепления и сооружения защитят подстанции от российских ракет. Стоимость проекта приближается к сотням миллиардов гривен.

Проблемы по обустройству защитных сооружений, по мнению Корольчука, не уйдут. В Украине отсутствуют стандарты постройки оборонительных сооружений энергообъектов на случай попадания ракет, поэтому обвинять руководителей энергокомпаний часто некорректно.

"Строения из монолитного бетона можно построить, но выдержат ли они удары разной силы, никто не знает", — заключает он.

Напомним, в Верховной Раде ранее говорили, что импорт и потребление электроэнергии в Украине составляет 60% от генерации. В домах украинцев зимой свет могут включать на 2-3 часа в день.

Фокус представлял рейтинг лучших солнечных генераторов 2024 года. Первое место занял Jackery Explorer 2000 Plus c выходной мощностью 6 000 Вт, его стоимость — 1 999 долларов.