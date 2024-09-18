ТОП-8 солнечных генераторов 2024 года от Jackery, Bluetti, Ecoflow: характеристики (видео)

Лучшие солнечные генераторы 2024 года включают модели от популярных в Украине брендов. Некоторые из них можно купить за 1200 долларов.

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В рейтинг лучших солнечных генераторов этого года вошли Jackery Explorer 2000 Plus, Bluetti AC200 Max, EcoFlow Delta 2 Max и другие. Об этом сообщает ресурс Popular Science.

Jackery Explorer 2000 Plus

Редакция Popular Science выбрала Jackery Explorer 2000 Plus как лучший общий выбор. Устройство имеет емкость памяти 2042,8 Вт*ч, размеры 18,6 x 14,7 x 14,1 дюйма, выходную мощность 6000 Вт, вес 27,6 кг. Его цена — 1999 долларов США.

Jackery Explorer 2000 Pro

Устройство работает на LiFePo4, что означает, что это устройство прослужит долгое время. Кроме того, компания утверждает, что потребуется 4000 циклов, прежде чем срок службы батареи снизится до 70%. Устройство имеет емкость накопителя 2160 Вт*ч, размеры 15,1 x 10,5 x 12,1 дюйма. Цена — 2498 долларов.

Jackery Explorer 3000 Pro

Внутри Jackery Explorer 3000 Pro вы найдете емкость 3024 Вт*ч, чего достаточно для питания даже больших устройств в течение длительного времени. Также прочные ручки, встроенные в корпус, позволяют легко поднимать его, а выдвижная ручка и колеса позволяют легко катить его по кемпингу или в любом другом месте.

Он может заряжаться менее чем за три часа от стандартной розетки или, при оптимальных условиях с солнечными панелями мощностью 200 Вт, емкость накопителя — 2048 Вт*ч, выходная мощность — 2400 Вт.

Goal Zero Yeti 1000 Core

Емкость накопителя этого устройства — 983 Вт*ч, входная мощность: 600 Вт, цена 1198,95 долларов. Благодаря своей исключительной портативности, большой вместимости и знаменитой долговечности Yeti, Goal Zero Yeti 1000 Core отлично подходит для питания любых электроприборов.

Bluetti AC200 Max

​​Благодаря высокой автономной емкости и возможности последовательного подключения дополнительных аккумуляторов, Bluetti AC200 Max идеально подходит для подачи электроэнергии вне сети. Емкость накопителя — 2048 Вт*ч автономно, с возможностью расширения до 8192 Вт*ч.

EcoFlow Delta 2 Max

Независимо от того, использует ли потребитель солнечную энергию или переменный ток, он может получить 80% заряда за час или меньше. Выходная мощность — 3400 Вт

EcoFlow Delta Pro

EcoFlow Delta Pro обеспечивает автономную и расширяемую мощность, необходимую для электроснабжения всего вашего дома. Его емкость накопителя — 3600 Вт*ч автономно, с возможностью расширения до 25 000 Вт*ч.

Jackery Explorer 300

Благодаря разумной емкости, компактным размерам и надежному качеству сборки по низкой цене — всего 250 долл. Емкость накопителя устройства — 293 Вт·ч, входная мощность — 90 В, выходная — 300 Вт (пиковая 500 Вт). Размеры — 9,1 x 5,2 x 7,8 дюйма.

Раньше мы писали про то, как в США придумали дешевый солнечный генератор. Получив в 2006 году грант в 100 000 долларов США от Всемирного банка, группа аспирантов из Массачусетского технологического института разработала систему, которую можно использовать для производства электроэнергии, нагревания и охлаждения. Генератор работает на основе солнечной энергии, сделать его можно, не используя почти ничего, кроме автозапчастей и листового металла.