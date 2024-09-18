ТОП 8 сонячних генераторів 2024 року від Jackery, Bluetti, Ecoflow: характеристики (відео)

Найкращі сонячні генератори 2024 року включають моделі від популярних в Україні брендів. Деякі з них можна купити за 1200 доларів.

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До рейтингу найкращих сонячних генераторів цього року увійшли Jackery Explorer 2000 Plus, Bluetti AC200 Max, EcoFlow Delta 2 Max та інші. Про це повідомляє ресурс Popular Science.

Jackery Explorer 2000 Plus

Редакція Popular Science обрала Jackery Explorer 2000 Plus як найкращий загальний вибір. Пристрій має ємність пам'яті 2042,8 Вт*год, розміри 18,6 x 14,7 x 14,1 дюйма, вихідну потужність 6000 Вт, вагу 27,6 кг. Його ціна — 1999 доларів США.

Jackery Explorer 2000 Pro

Пристрій працює на LiFePo4, що означає, що цей пристрій прослужить довгий час. Крім того, компанія стверджує, що потрібно 4000 циклів, перш ніж термін служби батареї знизиться до 70%. Пристрій має ємність накопичувача 2160 Вт*год, розміри 15,1 x 10,5 x 12,1 дюйма. Ціна — 2498 доларів.

Jackery Explorer 3000 Pro

Усередині Jackery Explorer 3000 Pro ви знайдете ємність 3024 Вт*год, чого достатньо для живлення навіть великих пристроїв протягом тривалого часу. Також міцні ручки, вбудовані в корпус, дають змогу легко піднімати його, а висувна ручка і колеса дають змогу легко котити його кемпінгом або в будь-якому іншому місці.

Він може заряджатися менш ніж за три години від стандартної розетки або, за оптимальних умов із сонячними панелями потужністю 200 Вт, ємність накопичувача — 2048 Вт*год, вихідна потужність — 2400 Вт.

Goal Zero Yeti 1000 Core

Ємність накопичувача цього пристрою — 983 Вт*год, вхідна потужність: 600 Вт, ціна 1198,95 доларів. Завдяки своїй винятковій портативності, великій місткості та знаменитій довговічності Yeti, Goal Zero Yeti 1000 Core чудово підходить для живлення будь-яких електроприладів.

Bluetti AC200 Max

Завдяки високій автономній ємності та можливості послідовного під'єднання додаткових акумуляторів, Bluetti AC200 Max ідеально підходить для подачі електроенергії поза мережею. Ємність накопичувача — 2048 Вт*год автономно, з можливістю розширення до 8192 Вт*год.

EcoFlow Delta 2 Max

Незалежно від того, чи використовує споживач сонячну енергію або змінний струм, він може отримати 80% заряду за годину або менше. Вихідна потужність — 3400 Вт.

EcoFlow Delta Pro

EcoFlow Delta Pro забезпечує автономну і розширювану потужність, необхідну для електропостачання всього вашого будинку. Його ємність накопичувача — 3600 Вт*год автономно, з можливістю розширення до 25 000 Вт*год.

Jackery Explorer 300

Завдяки розумній ємності, компактним розмірам і надійній якості збірки за низькою ціною — лише 250 дол. Ємність накопичувача пристрою — 293 Вт-год, вхідна потужність — 90 В, вихідна — 300 Вт (пікова 500 Вт). Розміри — 9,1 x 5,2 x 7,8 дюйма.

Раніше ми писали про те, як у США придумали дешевий сонячний генератор. Отримавши у 2006 році грант у 100 000 доларів США від Світового банку, група аспірантів з Массачусетського технологічного інституту розробила систему, яку можна використовувати для виробництва електроенергії, нагрівання та охолодження. Генератор працює на основі сонячної енергії, зробити його можна, не використовуючи майже нічого, крім автозапчастин і листового металу.