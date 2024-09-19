Без 50% енергопотужностей, але з хорошими інженерами: як в Україні готуються до холодів і блекаутів

Українські інженери титанічною працею підтримують стабільність енергосистеми. Але третій рівень захисту критичних об'єктів від потрапляння російських ракет так і не забезпечено, тому блекаутів не уникнути. Якщо не буде морозів, взимку вимкнення світла триватимуть у кращому разі до 12 годин, переконані опитані Фокусом енергоексперти.

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Ситуація в енергосистемі України стабільна завдяки зусиллям енергетиків, але значні пошкодження після масованих атак армії Росії ускладнюють її роботу. Російські війська не припиняють щоденні обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури, підкреслюють у Міненерго.

Загалом через бойові дії на ранок 19 вересня залишаються частково або повністю знеструмленими 545 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Кілька днів поспіль російські безпілотники та балістичні ракети прилітають по об'єктах енергетики в Сумській області. Унаслідок ударів у Сумах нещодавно відключали світло та воду.

З жовтня 2022 року Росія завдала понад 1 000 ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури. Лише за 2024 рік Україна втратила 9 ГВт генерувальних потужностей, нагадують чиновники.

Від 4 до 18 годин без світла взимку: "розмитий" прогноз ООН

У звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні від 19 вересня йдеться, що взимку світла може не бути від 4 до 18 годин на добу. Відключення електрики загрожують системам каналізації та водопостачання, опаленню та санітарним умовам. Усе це негативно позначиться на охороні здоров'я, освіті та економіці України.

Російські війська з 22 березня по 31 серпня 2024 року влаштували дев'ять хвиль ракетних ударів, загалом фахівці зафіксували 36 обстрілів. Під удар потрапили 25 теплових електростанцій, сім гідроелектростанцій і два об'єкти відновлюваної енергетики. Зафіксовано щонайменше 101 удар по об'єктах розподілу і передачі електроенергії.

"Для повного відновлення та усунення збитків будуть потрібні роки і значні ресурси державного та приватного секторів економіки", — попередили експерти.

Президентка Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн також відзначила негативні тенденції в українській енергетиці: країна втратила майже половину енергетичної потужності з початку вторгнення ЗС РФ.

Глава ЄК оголосила про виділення 160 мільйонів євро на підготовку до зими в Україні. На гуманітарну допомогу, обладнання та обігрів притулків витратять 60 млн, а ще 100 млн — на ремонт і поновлювані джерела енергії. Другу частину суми візьмуть із доходів від заморожених у Європі російських активів.

Захист енергооб'єктів від ракет: як Україна готується до сезону холодів

Скільки потужностей енергетикам вдасться відновити до настання холодів, неясно. Масштаби відключень залежать від того, наскільки холодною виявиться зима 2024-2025 і чи будуть нові російські атаки, переконані опитані Фокусом експерти у сфері енергетики.

Кожен мер українського міста готується до майбутньої зими, але існує велика різниця в навантаженні з огляду на ситуацію в регіонах, підкреслює в бесіді з Фокусом перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко.

"Одна справа готуватися до холодів Ігорю Терехову в Харкові, де майже катастрофа в енергетиці. А інша — Андрію Садовому у Львові, там практично немає проблем із комунальним господарством. Самі розумієте, зруйновані харківські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-3 генераторами не заміниш", — міркує політик.

Багато що в проходженні осінньо-зимового періоду залежить від погоди і стабільної роботи блоків АЕС, по яких росіяни не завдавали ударів. Якщо увімкнуться вісім блоків, періоди відключень світла скоротяться, вважає експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Очікувати кращого сценарію не доводиться — шкоди енергосистемі завдано колосальної. Урсула фон дер Ляєн говорила, що 80% теплових електростанцій і третину гідроенергетичних потужностей в Україні зруйновано.

"Про рівень готовності АЕС, ТЕС і ГЕС можна говорити вельми приблизно: зараз відновлено 2000 МВт із 6 000, які були у ТЕС і ГЕС. Сумарно до зими буде 11 000 МВт, а нам треба вийти хоча б на 15 000 МВт при середньому споживанні", — підраховує експерт.

Велике значення влітку відіграло отримання електрики за рахунок енергії сонця. Без альтернативних джерел жителі багатьох міст сиділи б без світла щонайменше 16 годин, продовжує фахівець.

Найбільші проблеми в енергосфері, на думку експерта, загрожують Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській та Львівській областям.

"За відсутності морозів взимку відключення в кращому разі триватимуть до 12 годин. Вихід блоків станцій з ладу, хуртовини і морози підвищать аварійність, тоді показник підніметься до 20 годин. Але щодня точно будуть відключення протягом двох зимових місяців. Про небезпеку нових ракетних ударів РФ я навіть не кажу", — додає Корольчук.

Наскільки добре захищені енергооб'єкти?

Захист енергооб'єктів від прильотів ракет на 100% гарантувати неможливо. Мішки з пісками, бетонні конструкції допоможуть трансформаторам і релейним станціям від атак дронами, зазначає Олексій Кучеренко.

"Підземні укриття — повна маячня і скоро будуть кримінальні процеси. Витрачено десятки мільярдів гривень абсолютно в нікуди, купа корупційних чинників. Другий рівень захисту бетонними конструкціями, як нам говорив [екс-глава "Укренерго" Володимир] Кудрицький перед звільненням, готовий на 85%. Сумніваюся. Від чого він ці відсотки рахував — від виділених йому грошей чи кількості підстанцій і трансформаторів?" — запитує нардеп.

Кудрицького звільнили ввечері 2 вересня 2024 року, а 30 серпня президент України Володимир Зеленський проводив Ставку Верховного головнокомандувача. Військові та силовики обговорювали причини уражень російськими ракетами трансформаторних підстанцій під час обстрілу ЗС РФ 26 серпня. Працівники спецслужб показали Зеленському знімки об'єктів, зокрема й "Укренерго". З'ясувалося, що частину захисних споруд не добудували.

Кучеренко додав, що для перевірки захисту об'єктів енергетики хотіли організувати тимчасову слідчу комісію. Необхідність її створення стала очевидною після виїзного засідання Комітету Ради з енергетики та ЖКП у Харкові, стверджував Кучеренко.

Перший рівень захисту об'єктів передбачає спорудження габіонів, сітчастих виробів, а також мішків з піском (біг-бегів). Другий рівень захисту від дронів і шахедів — це бетонні конструкції навколо основної мережі "Укренерго", а третій — комплекс захисту від ракет.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно говорив, що з 22 підстанцій "Укренерго" захист третього рівня тільки планують завершити на одному-двох об'єктах. На інших місцях роботи законсервують, бо Захід не бажає давати на це гроші. Партнери не розуміють, чи справді створені укріплення та споруди захистять підстанції від російських ракет. Вартість проекту наближається до сотень мільярдів гривень.

Проблеми з облаштування захисних споруд, на думку Корольчука, не зникнуть. В Україні відсутні стандарти побудови оборонних споруд енергооб'єктів на випадок потрапляння ракет, тому звинувачувати керівників енергокомпаній часто некоректно.

"Будівлі з монолітного бетону можна побудувати, але чи витримають вони удари різної сили, ніхто не знає", — підсумовує він.

Нагадаємо, у Верховній Раді раніше говорили, що імпорт і споживання електроенергії в Україні становить 60% від генерації. У будинках українців взимку світло можуть вмикати на 2-3 години на день.

Фокус представляв рейтинг найкращих сонячних генераторів 2024 року. Перше місце посів Jackery Explorer 2000 Plus з вихідною потужністю 6000 Вт, його вартість — 1 999 доларів.