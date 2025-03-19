Україна та РФ поки не узгодили деталі часткового припинення вогню, — Sky News

На сьогодні не зрозуміло, як контролюватимуть режим припинення вогню на російсько-українській війні, розповіли журналісти. На цю тему говоритимуть делегації США та України.

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Україна в цілому погодилась не бити по енергетичних об'єктах на території Російської Федерації, якщо противник відповість так само. Про можливі домовленості написало медіа Sky News.

Sky News повідомило про інформацію, отриману від неназваного українського джерела: не вказано, ідеться про урядовця, політика чи військового. Згідно з даними анонімного співрозмовника, Україна погоджується "в принципі" з ідеєю часткового "енергетичного перемир'я". При цьому деталі зупинки ударів по енергетиці не узгоджені з РФ, додало джерело.

"Поки що ми принципово домовилися про взаємне припинення вогню на енергетичних об'єктах, але деталі ще потребують уточнення", — навело Sky News слова співрозмовника.

На сьогодні не зрозуміло, як відбуватиметься контроль за припиненням вогню, додав представник України. Щоб розв'язати технічні питання, працюватиме українсько-американська команда.

Інших деталей щодо перемир'я та припинення вогню по енергетиці, Sky News не розповіло.

30-денне перемир'я — деталі

Зазначимо, 18 березня відбулась телефонна розмова між Білим домом та Кремлем щодо перемир'я на російсько-українській війні. Президент РФ Володимир Путін за підсумками розмови заявив, що може погодитись на зупинку ударів по енергетиці та інфраструктурі. Крім того, очільник Кремля повідомив, що готовий провести обмін полоненими 175 на 175 і може зберегти життя українським солдатам, які воюють в Курській області. Водночас Путін підтвердив, що погодиться на повне перемир'я лише у тому випадку, якщо Україні не буде отримувати західну зброю та припинить мобілізацію.

Тим часом президент США Дональд Трамп підтвердив, що мав гарну розмову з Путіним. З його слів, про умови майбутнього перемир'я домовлятимуться делегації США та РФ в Саудівській Аравії. Тоді ж у режимі онлайн відбулась пресконференція президента України Володимира Зеленського, у якій він підтвердив готовність припинити удари по енергетичних об'єктах на російській території.

19 березня відбулась телефонна розмова Трампа та Зеленського. Обидва глави держави наголосили, що задоволені результатами спілкування щодо перемир'я.

Нагадуємо, 19 березня росЗМІ "РИА Новости" повідомило, начебто ЗС РФ збивали власні дрони-камікадзе "Шахед", щоб вони не дістали по українській енергетиці. Тим часом президент Зеленський заявив, що росіяни готують масштабний наступ, щоб захопити Сумську, Харківську та Запорізьку області.