"Дуже гарна розмова": Трамп і Зеленський поговорили телефоном, перші деталі

Дональд Трамп зазначає, що розмова тривала понад годину та стосувалася узгодження запитів і потреб України та Росії щодо врегулювання війни.

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Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову 19 березня. Американський лідер у своїй соціальній мережі TruthSocial назвав розмову "дуже гарною" та зазначив, що вона базувалася на його розмові з президентом РФ Володимиром Путіним, що відбулася напередодні 18 березня.

"Щойно завершив дуже гарну телефонну розмову з президентом України Зеленським. Це тривало близько години", — написав президент США о 17:38.

За словами Трампа, під час діалогу з Зеленським він обговорив запити й потреби України та їх узгодження з позицією Росії, яку дізнався у розмові з Путіним напередодні. Американський лідер заявив про суттєві просування на шляху до завершення війни в Україні.

"Ми дуже добре рухаємося вперед", — написав він.

Розмова Трампа і Путіна: що передувало

Нагадаємо, 18 березня під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом президент РФ Володимир Путін заявив, що підтримує ідею про припинення ударів по енергооб'єктах на 30 днів.

Президент України Володимир Зеленський 19 березня сказав, що росіяни продовжують обстріли української цивільної інфраструктури, і це є свідченням відмови Путіна від повного припинення вогню.

На спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом 19 березня український лідер казав, що очікує почути від Трампа деталі щодо розмови з Путіним. Крім того, Зеленський запевнив, що під час імовірних перемовин із Росією не обговорюватиметься чисельність і озброєння Збройних сил України, а також "червоною лінією" для Києва буде невизнання окупованих територій російськими.