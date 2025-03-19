Розмова з Трампом і "червоні лінії" в діалозі з РФ: Зеленський про завершення війни у 2025 році (відео)

Президент України впевнений, що велика війна закінчиться гідним миром. На переговорах з Росією він не обговорюватиме чисельність і озброєння ЗСУ, а також економічні гарантії безпеки від Заходу.

Related video

Президент України Володимир Зеленський упевнений у швидкій реалізації домовленостей про 30-ти денний режим припинення вогню. Однак для України "червоними лініями" є невизнання окупованих територій російськими, заявив він на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Зеленський сьогодні поговорить з американським лідером Дональдом Трампом

Припинення вогню — це один із перших кроків до миру. На переконання глави держави, цього року війна може закінчитися гідним миром, але обов'язково потрібні гарантії безпеки для України.

"Інакше [президент Росії Володимир] Путін прийде знову з війною і це — його сутність... Росіяни не поспішають завершувати цю війну", — зазначив він

Зеленський сьогодні поговорить із Трампом: що обговорять президенти

Зеленський заявив, що сьогодні поговорить із Трампом. Останній напередодні розмовляв із російським президентом Володимиром Путіним щодо України.

"Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі. Я думаю, деталі наступних кроків. Була в Джидді гарна зустріч наших команд. Я вважаю, що все правильно йшло, якби не Росія, яка завжди незадоволена, коли щось іде правильно", — заявив він.

Зеленський очікує почути від Трампа деталі його розмови з Путіним. Проте деякі деталі він уже чув і тепер має поговорити про "деякі деталі".

Наступна зустріч у Саудівській Аравії буде за участю технічної команди: Україна представить військових, енергетиків і тих, хто розуміється на портовій і цивільній інфраструктурі.

"Це не зовсім та дипломатична зустріч, яка була", — додав він.

Атака України 145 дронами і ціна розвідданих США

Вночі 19 березня після розмови Трампа з Путіним, Росія атакувала Україну 145 дронами. Путін сказав, що нібито наказав припинити удари по українській енергетиці.

"За ніч було близько 150 дронів, зокрема по енергооб'єктах, удари по лікарнях, по звичайній міській інфраструктурі. Слова Путіна дуже розходяться з реальністю, тому потрібна оборонна підтримка і тиск на РФ", — вказав президент.

У майбутньому має бути контроль обстрілів представниками США та узгоджений список інфраструктурних об'єктів.

У зв'язку з постійними повітряними атаками агресора Зеленський наголосив на важливості американських розвідувальних даних. Якщо США припинять їх надавати, Україна не дізнається, куди летять російські балістичні ракети.

"Для чого це Путіну, якщо він не хоче нас убивати? Для чого йому боротися, щоб Трамп зупинив передачу цієї інформації? Це неадекватні вимоги. Путін хоче, щоб ми не бачили, коли летить балістика по цивільних українцях. Усе це говорить про бажання продовжувати війну", — сказав Зеленський.

Він додав, що не вважає, що в переговорах потрібно йти на поступки в допомозі Україні, а підтримку і її необхідно посилювати для того, щоб Україна була готова до будь-яких "сюрпризів від росіян".

Що Зеленський не готовий обговорювати з Путіним?

Володимир Зеленський зазначив, що не збирається обговорювати з російською стороною чисельність і озброєння армії України. ЗСУ — це значний фактор гарантування безпеки для українців і незалежності країни загалом.

Також Зеленський не готовий обговорювати з росіянами економічні гарантії безпеки, у яких головним союзником виступає Євросоюз. Росія, за його словами, намагатиметься послабити українську армію і заважати військовій допомозі від Заходу.

"З іншого боку, це виглядає дивно, адже якщо Москва не збирається далі воювати проти України і хоче миру, то навіщо боятися ЗСУ?" — запитав президент.

Водночас він підтвердив продовження прихильність вектору на вступ України до НАТО і Євросоюзу.

Нагадаємо, Зеленський нещодавно говорив про продовження військової операції ЗСУ в Курській області Росії. Українські військові, на його думку, викривають брехню Путіна про їхнє оточення.

Президент України заявляв про ймовірний наступ росіян на Запорізькому, Харківському та Сумському напрямках. Москві такий крок потрібен для максимального тиску на Україну.