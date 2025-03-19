Разговор с Трампом и "красные линии" в диалоге с РФ: Зеленский о завершении войны в 2025 году (видео)

Президент Украины уверен, что большая война закончится достойным миром. На переговорах с Россией он не будет обсуждать численность и вооружение ВСУ, а также экономические гарантии безопасности от Запада.

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Президент Украины Владимир Зеленский уверен в скорой реализации договоренностей о 30-ти дневном режиме прекращении огня. Однако для Украины "красными линиями" являются непризнание оккупированных территорий российскими, заявил он на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Зеленский сегодня поговорит с американским лидером Дональдом Трампом

Прекращение огня — это один из первых шагов к миру. По убеждению главы государства, в этом году война может закончиться достойным миром, но обязательно нужны гарантии безопасности для Украины.

"Иначе [президент России Владимир] Путин придет снова с войной и это — его сущность… Россияне не спешат завершать эту войну", — отметил он

Зеленский сегодня поговорит с Трампом: что обсудят президенты

Зеленский заявил, что сегодня поговорит с Трампом. Последний накануне разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным по поводу Украины.

"Мы сегодня с ним будем обсуждать детали. Я думаю, детали следующих шагов. Была в Джидде хорошая встреча наших команд. Я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которая всегда недовольна, когда что-то идет правильно", — заявил он.

Зеленский ожидает услышать от Трампа детали его разговора с Путиным. Тем не менее некоторые детали он уже слышал и теперь должен поговорить о "некоторых деталях".

Следующая встреча в Саудовской Аравии будет с участием технической команды: Украина представит военных, энергетиков и тех, кто разбирается в портовой и гражданской инфраструктуре.

"Это не совсем та дипломатическая встреча, которая была", — добавил он.

Атака Украины 145 дронами и цена разведданных США

Ночью 19 марта после разговора Трампа с Путиным, Россия атаковала Украину 145 дронами. Путин сказал, что якобы приказал прекратить удары по украинской энергетике.

"За ночь было около 150 дронов, в том числе по энергообъектам, удары по больницам, по обычной городской инфраструктуре. Слова Путина очень расходятся с реальностью, поэтому нужна оборонная поддержка и давление на РФ", — указал президент.

В будущем должен быть контроль обстрелов представителями США и согласован список инфраструктурных объектов.

В связи с постоянными воздушными атаками агрессора Зеленский подчеркнул важность американских разведывательных данных. Если США прекратят их предоставлять, Украина не узнает, куда летят российские баллистические ракеты.

"Для чего это Путину, если он не хочет нас убивать? Для чего ему бороться, чтобы Трамп остановил передачу этой информации? Это неадекватные требования. Путин хочет, чтобы мы не видели, когда летит баллистика по гражданским украинцам. Все это говорит о желании продолжать войну", — сказал Зеленский.

Он добавил, что не считает, что в переговорах нужно идти на уступки в помощи Украине и поддержку и ее необходимо усиливать для того, чтобы Украина была готова к любым "сюрпризам от русских".

Что Зеленский не готов обсуждать с Путиным?

Владимир Зеленский отметил, что не собирается обсуждать с российской стороной численность и вооружение армии Украины. ВСУ — это значительный фактор обеспечения безопасности для украинцев и независимости страны в целом.

Также Зеленский не готов обсуждать с россиянами экономические гарантии безопасности, в которых главным союзником выступает Евросоюз. Россия, по его словам, будет пытаться ослабить украинскую армию и мешать военной помощи от Запада.

"С другой стороны, это выглядит странно, ведь если Москва не собирается далее воевать против Украины и хочет мира, то зачем бояться ВСУ?" — спросил президент.

В то же время он подтвердил продолжение приверженность вектору на вступление Украины в НАТО и Евросоюз.

Напомним, Зеленский недавно говорил о продолжении военной операции ВСУ в Курской области России. Украинские военные, по его мнению, разоблачают ложь Путина об их окружении.

Президент Украины заявлял о вероятном наступлении россиян на Запорожском, Харьковском и Сумском направлениях. Москве такой шаг нужен для максимального давления на Украину.