"Не Путин руководит, когда куда отходить": Зеленский прокомментировал операцию ВСУ в РФ (видео)

Президент ответил, находятся ли силы в окружении в Курской области. Он рассказал, что Украина зафиксировала новое скопление ВС РФ для атаки.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал якобы окружение сил в Курской области России. Об этом известно из его видеоконференции с Associated Press, которая проходила 18 марта.

Об операции на территории РФ — с 0:55

"Украина выполняет свою задачу в Курском регионе. Украинские военные там находятся. И будут находиться до тех пор, пока эта операция нам нужна. Мы усилились на востоке нашего государства", — заявил лидер.

Он сообщил, что, по его оценке, свои максимальные цели Курская операция выполнила. Кроме того, украинские силы разоблачают ложь президента РФ Владимира Путина.

"Но после того, как Путин рассказывает, что наши ребята в окружении, наши ребята стоят там на месте, показывая, что они не в окружении и что не Путин руководит, когда ребятам куда отходить", — подчеркнул Зеленский.

Также он косвенно подтвердил локальный выход ВСУ.

"Есть там операция: кто-то вышел, кому-то кажется, что кто-то побежал, а кто-то вышел и где-то в другом уголке зашел. Это абсолютно понятные наши стратегические шаги, наши цели", — сказал президент.

По его словам, пока ВС РФ находятся на территории страны, украинские силы могут делать все, чтобы сделать невозможным продвижение врага и захват Путиным новых территорий.

"А он к этому стремится и хочет", — заверил Зеленский.

Он рассказал, что Украина зафиксировала новое скопление российских войск напротив Сумской области — на территории Курской области РФ. Президент пояснил, что Россия хочет ударить по Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

"Так легко мы им это не дадим делать. Я считаю, всем нужно давить, чтобы был устойчивый мир", — добавил он.

Напомним, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявлял, что заявления России о "наступлении" ВСУ на Белгородскую область — это часть информационной войны. По его словам, бои в приграничье идут постоянно из-за вражеских ДРГ.

Боец Сил обороны информировал, что ВСУ оттеснили вражеских диверсантов аж на их территорию, и РФ заявила о прорыве границы. Он заверил, что все "не так, как подают российские военные".

В росСМИ сообщили о наступлении якобы колонны техники с разминирующими машинами. Украинские силы якобы обстреливали российские населенные пункты из ракет, а со стороны Сумской области их "прикрывал" истребитель F-16.