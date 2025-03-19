"Не Путін керує, коли куди відходити": Зеленський прокоментував операцію ЗСУ у РФ (відео)

Президент відповів, чи перебувають сили в оточенні у Курській області. Він розповів, що Україна зафіксувала нове скупчення ЗС РФ для атаки.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував нібито оточення сил у Курській області Росії. Про це відомо з його відеоконференції з Associated Press, яка проходила 18 березня.

Про операцію на території РФ — з 0:55

"Україна виконує своє завдання в Курському регіоні. Українські військові там знаходяться. І будуть знаходитись до тих пір, поки ця операція нам потрібна. Ми посилилися на сході нашої держави", — заявив лідер.

Він повідомив, що, за його оцінкою, свої максимальні цілі Курська операція виконала. Окрім того, українські сили викривають брехню президента РФ Володимира Путіна.

"Але після того, як Путін розказує, що наші хлопці в оточенні, наші хлопці стоять там на місці, показуючи, що вони не в оточенні й що не Путін керує, коли хлопцям куди відходити", — підкреслив Зеленський.

Також він опосередковано підтвердив локальний вихід ЗСУ.

"Є там операція: хтось вийшов, комусь здається, що хтось побіг, а хтось вийшов і десь в іншому куточку зайшов. Це абсолютно зрозумілі наші стратегічні кроки, наші цілі", — сказав президент.

З його слів, поки ЗС РФ перебувають на території країни, українські сили можуть робити усе, аби унеможливити просування ворога і захоплення Путіним нових територій.

"А він цього прагне і хоче", — запевнив Зеленський.

Він розповів, що Україна зафіксувала нове скупчення російських військ навпроти Сумщини — на території Курської області РФ. Президент пояснив, що Росія хоче вдарити по Сумській, Харківській і Запорізькій областях.

"Так легко ми їм це не дамо робити. Я вважаю, всім потрібно тиснути, щоб був сталий мир", — додав він.

Нагадаємо, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявляв, що заяви Росії про "наступ" ЗСУ на Бєлгородську область — це частина інформаційної війни. З його слів, бої у прикордонні точаться постійно через ворожі ДРГ.

Боєць Сил оборони інформував, що ЗСУ відтіснили ворожих диверсантів аж на їхню територію, і РФ заявила про прорив кордону. Він запевнив, що все "не так, як подають російські військкори".

У росЗМІ повідомили про наступ нібито колони техніки з розмінувальними машинами. Українські сили нібито обстрілювали російські населені пункти з ракет, а з боку Сумщини їх "прикривав" винищувач F-16.