Йшли пішки та ховались від дронів ЗС РФ: бійці ЗСУ розповіли про відхід з-під Курська, — BBC

Деякі українські військові 10-15 км йшли пішки, щоб вибратись з Курської області, розповіли журналісти. Бійці Сил оборони воювали "як леви", але відступили під тиском живої сили противника.

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Військові Збройних сил України відступали з боями в Курській області, перебуваючи під масованими атаками FPV-дронів Збройних сил Російської Федерації. Ворожі безпілотники невпинно стежили за дорогою, яка прямує з Суджі в Суми, і влучали в техніку, яка везла людей чи боєприпаси. Про складну ситуацію на Курському напрямку розповіло агентство BBC.

Агентство опублікувало розповіді п'яти українських військових. Бійці заявили, що відступ з Курської області відбувався під вогнем противника, люди гинули та отримували поранення. Дехто ішов пішки десятки кілометрів, хтось їхав в машині, але потрапляв під обстріл і потім чекав евакуації через поранення. Співрозмовники BBC, описуючи ситуацію, застосовували слова "катастрофічно", "крах", "паніка та обвал фронту" тощо. Свої історії бійці надіслали через Telegram. Журналісти не вказують ні їхніх звань, ні підрозділів, ні імен: замість цього — вигадані псевдоніми.

Бої в Курській області — деталі

"Володимир" надіслав своє повідомлення 9 березня, написали журналісти. У повідомленні розповідається про колони української техніки, які начебто потерпали від масованих нальотів дронів ЗС РФ. Зі слів "Володимира", колони рухались єдиною можливою дорогою з Суджі в Суми і над ними постійно літали російські безпілотники. Інколи протягом хвилини бачили два-три дрони РФ, сказав він. Крім того, боєць заявив, що, на його думку, перерізання дороги "стало несподіванкою для нашого командування". Коли BBC писало статтю, яка вийшла 17 березня, він додав, що атаки РФ на українське угрупування відбуваються з трьох боків.

"Максим" зауважив, що українці намагались вберегти дорогу до 11 березня. У якийсь момент надійшов наказ відступати з позицій, сказав він. Боєць додав, що ЗС РФ кинули в атаку велика кількість живої сили, серед них — солдатів КНДР. З його слів, російські дрони підірвали велику кількість української техніки, уламки якої "створюють затори на дорогах".

"Антон" також підтвердив перевагу РФ у солдатах та дронах. На його думку, Курський плацдарм "вичерпав себе". Боєць розповів, як вибирався з російської території. З його слів, він відходив з Суджі, рухаючись пішки, вночі, ховаючись від російських безпілотників.

"Дмитро" поділився враженнями про відступ 11-12 березня. Боєць описав побачене словами "сцена з фільму жахів". З його слів, на дорозі стоїть багато розбитої техніки, є поранені та загиблі. Військовий розповів власну історію порятунку: транспорт, в якому їхав разом з побратимами, підірвав російський дрон, і вони дві години ховались в лісі, доки їх врятували. Також він навів історії інших військових: дехто йшов пішки 10-15 км, щоб вибратись до своїх. 14 березня "Дмитро" написав, що під Курськом "все скінчено і операція не пройшла".

"Артем" поспілкувався з журналістами 13 березня. Боєць воював у районі Локні під Суджею, отримав поранення і писав з лікарні. Він назвав події під Курськом боями, в яких українці "бились як леви". На його думку, операція була потрібна, оскільки, ймовірно, дозволить захистити Суми та Сумську область.

Генштаб та аналітики про ситуацію під Курськом

Зазначимо, 16 березня Фокус писав про ситуацію в Курській області. Відповідно до заяви Генштабу ЗСУ, українські війська повністю вийшли з Суджі. Згідно з даними проєкту DeepState, площа російської території, яку, ймовірно, контролюють українці, зменшилась до 110 кв. км, а підрозділи ЗС РФ загрожують дорозі Н-07 Суми-Суджа.

Нагадуємо, 17 березня нардепка Мар'яна Безугла по-своєму описала відступ Сил оборони з Курської області.