Шли пешком и прятались от дронов ВС РФ: бойцы ВСУ рассказали об отходе из-под Курска, — BBC

Некоторые украинские военные 10-15 км шли пешком, чтобы выбраться из Курской области, рассказали журналисты. Бойцы Сил обороны воевали "как львы", но отступили под давлением живой силы противника.

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Военные Вооруженных сил Украины отступали с боями в Курской области, находясь под массированными атаками FPV-дронов Вооруженных сил Российской Федерации. Вражеские беспилотники неустанно следили за дорогой, которая направляется из Суджи в Сумы, и попадали в технику, которая везла людей или боеприпасы. О сложной ситуации на Курском направлении рассказало агентство BBC.

Агентство опубликовало рассказы пяти украинских военных. Бойцы заявили, что отступление из Курской области происходило под огнем противника, люди погибали и получали ранения. Некоторые шли пешком десятки километров, кто-то ехал в машине, но попадал под обстрел и потом ждал эвакуации из-за ранений. Собеседники BBC, описывая ситуацию, применяли слова "катастрофически", "крах", "паника и обвал фронта" и другие. Свои истории бойцы прислали через Telegram. Журналисты не указывают ни их званий, ни подразделений, ни имен: вместо этого — вымышленные псевдонимы.

Бои в Курской области — детали

"Владимир" прислал свое сообщение 9 марта, написали журналисты. В сообщении рассказывается о колоннах украинской техники, которые якобы страдали от массированных налетов дронов ВС РФ. По словам "Владимира", колонны двигались по единственной возможной дороге из Суджи в Сумы и над ними постоянно летали российские беспилотники. Иногда в течение минуты видели два-три дрона РФ, сказал он. Кроме того, боец заявил, что, по его мнению, перерезание дороги "стало неожиданностью для нашего командования". Когда BBC писало статью, которая вышла 17 марта, он добавил, что атаки РФ на украинскую группировку происходят с трех сторон.

"Максим" отметил, что украинцы пытались уберечь дорогу до 11 марта. В какой-то момент поступил приказ отступать с позиций, сказал он. Боец добавил, что ВС РФ бросили в атаку большое количество живой силы, среди них — солдат КНДР. По его словам, российские дроны взорвали большое количество украинской техники, обломки которой "создают пробки на дорогах".

"Антон" также подтвердил преимущество РФ в солдатах и дронах. По его мнению, Курский плацдарм "исчерпал себя". Боец рассказал, как выбирался с российской территории. По его словам, он отходил из Суджи, двигаясь пешком, ночью, прячась от российских беспилотников.

"Дмитрий" поделился впечатлениями об отступлении 11-12 марта. Боец описал увиденное словами "сцена из фильма ужасов". По его словам, на дороге стоит много разбитой техники, есть раненые и погибшие. Военный рассказал собственную историю спасения: транспорт, в котором ехал вместе с побратимами, взорвал российский дрон, и они два часа прятались в лесу, пока их не спасли. Также он привел истории других военных: некоторые шли пешком 10-15 км, чтобы выбраться к своим. 14 марта "Дмитрий" написал, что под Курском "все кончено и операция не прошла".

"Артем" пообщался с журналистами 13 марта. Боец воевал в районе Локни под Суджей, получил ранения и писал из больницы. Он назвал события под Курском боями, в которых украинцы "сражались как львы". По его мнению, операция была нужна, поскольку, вероятно, позволит защитить Сумы и Сумскую область.

Генштаб и аналитики о ситуации под Курском

Отметим, 16 марта Фокус писал о ситуации в Курской области. Согласно заявлению Генштаба ВСУ, украинские войска полностью вышли из Суджи. Согласно данным проекта DeepState, площадь российской территории, которую, вероятно, контролируют украинцы, уменьшилась до 110 кв. км, а подразделения ВС РФ угрожают дороге Н-07 Сумы-Суджа.

Напоминаем, 17 марта нардеп Марьяна Безуглая по-своему описала отступление Сил обороны из Курской области.