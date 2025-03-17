"Каждый выходит, как может": Безуглая заявила о незапланированном отступлении ВСУ из Курской области

Нардеп Марьяна Безуглая утверждает, что украинские подразделения отступают на Курщине без приказов. Министр обороны Рустем Умеров говорил о плановой передислокации украинских войск на этом участке фронта.

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Народный депутат Украины Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского за операцию в Курской области и заявила, что отступление украинских войск не было запланировано и военнослужащие не получают приказов о выходе. Сообщение парламентарий опубликовала в своем Telegram-канале.

Народный депутат Безуглая назвала отступление ВСУ в Курской области просчетом командования Фото: Скриншот

"Отступление с Курщины не запланировано — это очередной просчет. Люди не получают никаких приказов на выход, каждое подразделение выходит, как может. Это варварство со стороны Сырского! Операция была необходимой, а удержание позиций — важным, особенно сейчас", — написала нардеп.

До этого Марьяна Безуглая раскритиковала Сырского за неудачное, по ее мнению, планирование операции и заявила, что удержание территорий РФ обошлось Силам обороны ценой украинских земель. Также в заметке 11 марта она предположила, что поскольку оккупантам не удалось захватить Покровск в Донецкой области, дальше они бросят все силы на Курщину и будут наступать на Сумскую область.

Генеральный штаб ВСУ в сводке за 16 марта опубликовал карту боевых действий, которая свидетельствует о полном выводе ВСУ из Суджи. Аналитики группы DeepState сообщали, что с 15 по 16 марта россияне вернули контроль над населенными пунктами Гончаровка, Заолешенка и Рубанщина к западу от Суджи и продолжали продвигаться на север вдоль трассы Н-07 Сумы-Суджа.

Отчет Генштаба ВСУ по операции в Курской области за 16 марта Фото: Генштаб ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Fox News 16 марта опроверг информацию о полном окружении украинских войск в Курской области и сказал, что ВСУ контролируют значительную территорию противника и иногда осуществляют наступательные операции. По его словам, украинские подразделения провели "плановую передислокацию на более выгодные оборонительные позиции" для сохранения личного состава и сил.

Напомним, 17 марта СМИ писали, что РФ под Курском применяет новую тактику нападений на ВСУ. Противник устраивает засады на проезжих частях и использует БПЛА как противотанковые мины, чтобы подрывать машины.