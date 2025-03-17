"Ни одно подразделение не в окружении": Умеров рассказал о ситуации и действиях ВСУ в Курской области

По словам министра обороны, украинская армия контролирует значительную территорию противника и иногда осуществляет наступательные операции.

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Ни одно подразделение Вооруженных сил Украины в Курской области не находится в окружении, а сообщения об этом являются ложными. Об этом в интервью Fox News заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Сейчас ни одно подразделение не в окружении. А заявления о "тысячах окруженных военных" являются ложными", — сказал Умеров.

Он пояснил, что ВСУ в Курской области "продолжают оборонительные действия, контролируя значительную территорию противника", а также проводят активную оборону и наступательные операции на флангах.

Министр обороны подчеркнул, что украинская армия провела "плановую передислокацию на более выгодные оборонительные позиции", чтобы сохранить силы и личный состав.

Умеров также напомнил, что россияне в прошлом году уже пытались распространять подобные пропагандистские ложные "вбросы" во время саммита БРИКС.

"Тогда это не подтвердилось. Следовательно, это продолжение пропаганды", — подчеркнул Умеров.

Напомним, 15 марта NBC News отметило, что в Пентагоне им сообщили о полном окружении украинских войск в Курской области.

В этот же день в ISW опровергли окружение украинских войск в Курской области.