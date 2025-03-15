Нет доказательств: в ISW опровергают окружение украинских войск в Курской области

Институт изучения войны не обнаружил фактов подтверждения возможного окружения украинских сил в Курской области. Президент Владимир Зеленский также подчеркивает, что операция на территории России продолжается.

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Нет никаких геолокационных доказательств, указывающих на то, что российские войска окружили значительное количество украинских войск в Курской области или в других местах вдоль линии фронта. Об этом в своем отчете сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что президент России Владимир Путин заявил 13 марта, что российские войска "изолировали" украинские войска в Курской области. Глава Кремля заявил, что украинские войска не смогут покинуть регион, если российские войска смогут провести "физическую блокаду" в ближайшие дни.

14 марта на заседании Совета безопасности России Путин заявил, что российские войска заблокировали неуказанные украинские войска в Курской области. Однако Генеральный штаб Украины сообщил, что российские власти фабрикуют заявления о якобы "окружении" украинских войск в Курской области, чтобы повлиять на политическую и информационную обстановку. По информации Генштаба, украинские войска перегруппировались и отошли на более выгодные оборонительные позиции в Курской области, и что украинским войскам не грозит окружение.

Российские военкоры не подтвердили сообщения, что российские силы окружили или заблокировали значительное количество украинских войск в Курской области. Однако, как отмечают в ISW, они могут откорректировать свои сообщения, чтобы звучать в унисон с заявлениями президента РФ Владимира Путина, который ухватился за утверждение президента США Дональда Трампа о предполагаемом окружении украинских сил в Курской области, чтобы отвлечь внимание от отклонения ним предложения о прекращении огня.

При этом российские войска незначительно продвинулись в Курской области, где украинские войска все еще сохраняют ограниченные позиции.

Заявление Владимира Зеленского о ситуации под Курском

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что окружения войск нет, а операция ВСУ в определенных районах Курской области продолжается.

В то же время, российская армия накапливает силы вдоль восточной границы, что свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области, игнорируя дипломатию и попытки затянуть войну, подчеркнул глава государства.

Напомним, 14 марта журналисты французского издания Le Monde писали, что ВСУ покидают Курскую область под давлением Соединенных Штатов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция выполнила свою задачу. По его словам, операция помогла оттянуть войска оккупантов с Покровского, Харьковского и Сумского направлений.