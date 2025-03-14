Идут пешком: солдатам РФ запрещают преследовать ВСУ под Курском, — соцсети (видео)
Российский военный заявил, будто 8-10 тысяч бойцов ВСУ спокойно и пешком выходят из Курской области. Украинский Генштаб подчеркнул, что окружения нет.
Военный Вооруженных сил Российской Федерации записал видео, на котором жалуется на приказ командования беречь жизни бойцов Вооруженных сил Украины в Курской области. Россиянин заверил, что украинцам позволят спокойно отступить и их при этом не преследуют. Видео с рассказом вражеского солдата 14 марта появилось в анонимном Telegram-канале Supernova. Фокус предупреждает, что запись насыщена обсценной лексикой.
Россиянин поделился впечатлениями от событий в Курской области. Военный сказал, будто командиры ВС РФ приказали подчиненным "не трогать" бойцов ВСУ, которые отступают с российской территории. С его слов, бойцам разрешили "аккуратно полями выходить", при чем спокойно отступают, вероятно, 8-10 тысяч украинцев. Слышно, что солдат удивляется такой ситуации и уверяет, что украинцев могут преследовать и РСЗО "Град", и дроны. Но есть приказ не стрелять и указание "пусть идут и сваливают", сказал он.
Бои в Курской области и заявление Трампа об окружении ВСУ
На сегодня не нашлось подтверждения публикации анонимного российского солдата. В то же время, утром 14 марта президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал сообщение, в котором упомянул бои в Курской области. Глава Белого дома заявил, что просил президента РФ Владимира Путина "пощадить украинских солдат", которые, по его словам, находятся в "окружении". Трамп сказал, что имел продуктивный разговор с Путиным и надеется на договоренность о завершении войны.
Что говорит Генштаб ВСУ о ситуации под Курском
Украинское командование в отчете по состоянию на 16:00 14 марта сообщило, что заявления об "окружении" не соответствуют действительности. Генштаб на странице Facebook написал, что в Курской области продолжаются бои, тем временем подразделения Сил обороны совершили маневр и вышли на новые рубежи. Согласно данным командования, за прошедшие сутки на данном отрезке фронта тихо не было — насчитали 13 атак ВС РФ.
Отметим, Фокус писал о ситуации в Судже и в Курской области. Согласно данным аналитического проекта DeepState, украинские военные отошли с территорий к северу от данного населенного пункта. Бои шли на крайних западных окраинах поселка. Кроме того, враг давил на западном фланге у Журавки и на восточном у Гуево. Украинские военные рассказали, что враг держит под огневым контролем дорогу на Сумы и имеет преимущество в живой силе, дронах и артиллерии, написали медиа "Суспільне" и "РБК-Украина".
Напоминаем, 12 марта президент РФ Владимир Путин якобы посетил штаб армии в Курской области. OSINT-аналитики установили, в каком месте под Курском на самом деле он побывал.