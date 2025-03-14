Йдуть пішки: солдатам РФ забороняють переслідувати ЗСУ під Курськом, — соцмережі (відео)

Російський військовий заявив, начебто 8-10 тисяч бійців ЗСУ спокійно та пішки виходять з Курської області. Український Генштаб наголосив, що оточення немає.

Related video

Військовий Збройних сил Російської Федерації записав відео, на якому скаржиться на наказ командування берегти життя бійців Збройних сил України в Курській області. Росіянин запевнив, що українцям дозволять спокійно відступити і їх при цьому не переслідують. Відео з розповіддю ворожого солдата 14 березня з'явилось в анонімному Telegram-каналі Supernova. Фокус попереджає, що запис насичений обсценною лексикою.

Росіянин поділився враженнями від подій в Курській області. Військовий сказав, командири ЗС РФ наказали підлеглим "не чіпати" бійців ЗСУ, які відступають з російської території. З його слів, бійцям дозволили "акуратно полями виходити", при чому спокійно відступають, ймовірно, 8-10 тисяч українців. Чути, що солдат дивується такій ситуації й запевняє, що українців можуть переслідувати і РСЗВ "Град", і дрони. Але є наказ не стріляти і вказівка "нехай ідуть і звалюють", сказав він.

Бої в Курській області і заява Трампа про оточення ЗСУ

На сьогодні не відшукалось підтвердження публікації анонімного російського солдата. Водночас, зранку 14 березня президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social опублікував допис, у якому згадав бої в Курській області. Глава Білого дому заявив, що просив президента РФ Володимира Путіна "пощадити українських солдатів", які, з його слів, перебувають в "оточенні". Трамп сказав, що мав продуктивну розмову з Путіним і сподівається на домовленість про завершення війни.

Бої в Курській області - допис Трампа про оточення 14 березня Фото: Скриншот

Що каже Генштаб ЗСУ про ситуацію під Курськом

Українське командування у звіті станом на 16:00 14 березня повідомило, що заяви про "оточення" не відповідають дійсності. Генштаб на сторінці Facebook написав, що в Курській області тривають бої, тим часом підрозділи Сил оборони здійснили маневр та вийшли на нові рубежі. Згідно з даними командування, протягом минулої доби на даному відтинку фронту тихо не було — нарахували 13 атак ЗС РФ.

Зазначимо, Фокус писав про ситуацію в Суджі та в Курській області. Згідно з даними аналітичного проєкту DeepState, українські військові відійшли з територій на північ від даного населеного пункту. Бої точились на крайніх західних околицях селища. Крім того, ворог тиснув на західному фланзі біля Журавки та на східному біля Гуєво. Українські військові розповіли, що ворог тримає під вогневим контролем дорогу на Суми та має перевагу у живій силі, дронах та артилерії, написали медіа "Суспільне" та "РБК-Україна".

Нагадуємо, 12 березня президент РФ Володимир Путін начебто відвідав штаб армії в Курській області. OSINT-аналітики встановили, у якому місці під Курськом насправді він побував.