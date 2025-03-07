ЗС РФ перекривають логістику: що кажуть аналітики, військові та Генштаб про бої під Курськом

Для атак в Курській області російське командування використовує солдатів КНДР та велику кількість FPV-дронів, розповіли військові. Генштаб відзвітував про 10 атак ЗС РФ.

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Збройні Сили Російської Федерації наступають на двох флангах в Курській області та намагаються зайти в Сумську область. Ворог наближається до логістичного шляху Збройних сил України, яким ідуть боєприпаси. Про загрозливу ситуацію попередили у Telegram-каналі проєкту DeepState. Фокус зібрав інформацію аналітиків, військових та Генерального штабу щодо боїв під Курськом.

Допис DeepState з аналізом ситуації в Курській області з'явився о 15:42 7 березня. Аналітики пояснили, що росіяни рвуться вперед на західному фланзі і намагаються дістатись до українських сіл Журавка та Новеньке. Поруч з Журавками ЗСУ успішно втримують ворога, пояснюється у дописі. Тим часом між цим населеним пунктом та Новеньким підрозділи РФ проникають в посадки й "складається найбільш важка ситуація". Найближча ціль противника — дістатись до села Басівка, зауважили аналітики. Таким чином ЗС РФ візьмуть під вогневий контроль логістику українських бригад, які воюють в Курської області, додали вони.

На східному фланзі ЗС РФ посилено атакують біля села Курилівка Суджанського району Курської області, ідеться у дописі. Ймовірна ціль ворога — дістатись до української логістики ще з одного напрямку, щоб додатково ускладнити ситуацію.

Аналітики також описали бойові можливості ворога. Згідно з даними DeepState, ЗС РФ мають велику кількість FPV-дронів та розвідувальних БПЛА. За допомогою цих засобів росіяни б'ють по всьому, що "рухається "в" чи "з" Курщини".

"Як це все закінчиться — невідомо", — підсумовується у дописі.

На карті DeepState можна побачити населені пункти, про які згадали аналітики, та відстань до дороги, яка веде на Суджу.

Бої в Курській області - ситуація станом на 7 березня, карта DeepState

Бої в Курській області — що кажуть військові

Сержант ЗСУ Артем Карякін, який веде в X акаунт "Східний", підтвердив, що ЗС РФ масово використовують безпілотники на Курському напрямку. У дописі вказано, що для ударів по українських частинах ворог зібрав усі найкращі екіпажі БПЛА, які контролюють логістичний шлях. Крім того, погіршують ситуацію погодні умови: через зміну погоду дорога перетворилась на болото й ускладнила доставку зброї та боєприпасів ЗСУ, написав він.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зранку 7 березня у каналі "Офіцер" повідомив, що в Курській області ворог кинув у бій війська КНДР і тисне на кордон Сумської області.

На сторінці Facebook військової кореспондентки Юлії Кирієнко-Мерінової вказано, що ситуація під Курськом "дуже складна". З її слів, ворог прорвав українську оборону. При цьому росіянам суттєво допомогли солдати КНДР. У дописі вказано, що північнокорейців "значно більше" і саме вони наступали. Солдати з Північної Кореї змінили тактику: раніше вони "бігли стадом", а тепер атакують по двоє-троє і на певній відстані один від одного, пояснила Юлія.

"Чи виходити з Курщини нашим поки мови нема. А от чи будуть резерви, щоби стабілізувати лінію, це питання", — ідеться у дописі кореспондентки.

Бої в Курській області - участь військ КНДР Фото: Скриншот

Видання "Українська правда" поспілкувалась з бійцем Сил оборони, який анонімно розповів про бої під Суджею. Він заявив, що ЗС РФ "прорвали район блокування", тобто ділянку, яку українці втримували, щоб не потрапити в оточення. Військовий також пояснив, що під Курилівкою ворог прорвався ще раніше, оскільки одна з бригад залишила позиції. Після того, 5-6 березня, росіяни збільшили кількість атак і таким чином з'явився прорив.

"Зараз ми намагаємося стабілізувати ситуацію, щоб противник не міг остаточно закрити шляхи сполучення", — навели журналісти слова анонімного співрозмовника.

Генштаб ЗСУ та аналітики ISW про Курську область

У аналітичному звіті Інституту вивчення війни ISW від 6 березня ідеться про продовження атак ЗС РФ в Курській області. Аналітики посилаються на заяви російських військкорів, які говорять на штурми у районі Малої Локні та рвуться через український кордон у бік Журавки.

Бої в Курській області - карта ISW станом на 6 березня Фото: ISW

Генштаб ЗСУ поки що не коментував зміну ситуації в Курській області. У звіті, який з'явився о 16 год. 7 березня, вказано, що ЗС РФ атакували 10 разів, скинули 16 авіабомб та провели майже 200 артударів. Про інші деталі боїв на даному напрямку командування не розповіло.

Зазначимо, 7 березня Фокус поспілкувався зі співзасновником DeepState Роман Погорілий щодо боїв в Курській області. Він підтвердив, що ЗС РФ намагаються дістатись до КПП "Суджа" і перерізати логістику по дорозі Юнаківка-Суджа. Зі слів Погорілого, ситуація почала ускладнюватись у січні 2025 року і на сьогодні "досягнула піку".

Нагадуємо, 3 березня аналітики повідомили про певні успіхи ЗСУ під Покровськом та Курськом.