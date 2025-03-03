Від 600 м до 2 км: ЗС РФ відбили позиції під Курськом та Покровськом, — DeepState (карти)

В Курській області відбулось майже удвічі більше штурмів ЗС РФ, ніж на найгарячішому відтинку фронту — під Покровськом, свідчать дані Генштабу ЗСУ.

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Збройні сили Російської Федерації змогли просунутись на трьох напрямках бойових дій. Одна точка просування — в Курській області, ще дві — на Куп'янському напрямку, одна — під Покровськом. Про деталі наступу РФ аналітики проєкту DeepState написали у Telegram-каналі.

В ніч на 3 березня аналітики опублікували звіт про поточну ситуацію на фронті. Згідно з їхніми даними, ворог має успіхи у чотирьох точках. Орієнтовні зміни на лінії боїв — від 600 м до 2,4 км.

Курський напрямок. Як вказали у каналі DeepState, росіянам вдалось відбити позиції на північ від Суджі біля населеного пункту Погребки. Ворог зумів відсунути позиції ЗСУ на відстань близько 1,3 км. В зоні просування — села Орлівка (Суджанського району) та Нова Сорочина.

Наступ РФ - Курська область 3 березня Фото: DeepState

Покровський напрямок. На даному відтинку війська РФ просунулись біля села Піщане, розташованого на південний захід від Покровська. Як показала карта аналітиків, ворог пройшов близько 600 м.

Наступ РФ - Покровськ 3 березня Фото: DeepState

Куп'янський напрямок. Як вказано у дописі DeepState, на південь від Куп'янська ЗС РФ мають успіхи біля двох населених пунктів. Поруч з селом Загризовим, розташованим за 22 км від ключового міста, ворог просунувся на відстань 1,7 км. Поруч з Надією (неподалік від Райгородка) лінія фронту змістилась на 2,4 км.

Наступ РФ - Куп'янськ 3 березня Фото: DeepState

Наступ РФ — дані Генштабу ЗСУ

У звіті командування станом на вечір 2 березня вказано, що на Донбасі ЗС РФ найбільше атакували на Покровському напрямку: відбулось 18 штурмів, загинуло близько сотні росіян. Інші гарячі напрямки — Торецький (14 атак), Лиманський (15). Під Куп'янськом — три атаки ворога, під Курськом — 30 штурмів ворога, що майже удвічі більше, ніж під Покровськом.

Зазначимо, Фокус писав про бої під Піщаним поруч з Покровськом. Згідно з повідомленням українських військових, ЗСУ вдалось відбити позиції у даному населеному пункті. Військовослужбовець ЗСУ Олександр Солонько розповів, що успішні атаки відбулись завдяки злагодженій роботі кількох підрозділів.

Нагадуємо, 2 березня у соцмережах з'явилось відео з китайським солдатом, який, ймовірно, воює на боці РФ під Покровськом. Тим часом видання The Times дослідило, як триматиметься Україна без допомоги США.