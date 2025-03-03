Від 600 м до 2 км: ЗС РФ відбили позиції під Курськом та Покровськом, — DeepState (карти)
В Курській області відбулось майже удвічі більше штурмів ЗС РФ, ніж на найгарячішому відтинку фронту — під Покровськом, свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Збройні сили Російської Федерації змогли просунутись на трьох напрямках бойових дій. Одна точка просування — в Курській області, ще дві — на Куп'янському напрямку, одна — під Покровськом. Про деталі наступу РФ аналітики проєкту DeepState написали у Telegram-каналі.
В ніч на 3 березня аналітики опублікували звіт про поточну ситуацію на фронті. Згідно з їхніми даними, ворог має успіхи у чотирьох точках. Орієнтовні зміни на лінії боїв — від 600 м до 2,4 км.
Курський напрямок. Як вказали у каналі DeepState, росіянам вдалось відбити позиції на північ від Суджі біля населеного пункту Погребки. Ворог зумів відсунути позиції ЗСУ на відстань близько 1,3 км. В зоні просування — села Орлівка (Суджанського району) та Нова Сорочина.
Покровський напрямок. На даному відтинку війська РФ просунулись біля села Піщане, розташованого на південний захід від Покровська. Як показала карта аналітиків, ворог пройшов близько 600 м.
Куп'янський напрямок. Як вказано у дописі DeepState, на південь від Куп'янська ЗС РФ мають успіхи біля двох населених пунктів. Поруч з селом Загризовим, розташованим за 22 км від ключового міста, ворог просунувся на відстань 1,7 км. Поруч з Надією (неподалік від Райгородка) лінія фронту змістилась на 2,4 км.
Наступ РФ — дані Генштабу ЗСУ
У звіті командування станом на вечір 2 березня вказано, що на Донбасі ЗС РФ найбільше атакували на Покровському напрямку: відбулось 18 штурмів, загинуло близько сотні росіян. Інші гарячі напрямки — Торецький (14 атак), Лиманський (15). Під Куп'янськом — три атаки ворога, під Курськом — 30 штурмів ворога, що майже удвічі більше, ніж під Покровськом.
Зазначимо, Фокус писав про бої під Піщаним поруч з Покровськом. Згідно з повідомленням українських військових, ЗСУ вдалось відбити позиції у даному населеному пункті. Військовослужбовець ЗСУ Олександр Солонько розповів, що успішні атаки відбулись завдяки злагодженій роботі кількох підрозділів.
Нагадуємо, 2 березня у соцмережах з'явилось відео з китайським солдатом, який, ймовірно, воює на боці РФ під Покровськом. Тим часом видання The Times дослідило, як триматиметься Україна без допомоги США.